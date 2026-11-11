Este oficial! De azi au început concedierile la STB. Ce salarii compensatorii primesc cei dați afară

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 nov. 2026, 12:37

Concedieri și reduceri de posturi la Societatea de Transport București. Conducerea anunță că deja au fost trimise aproape 800 de preavize și că, în total, vor fi eliminate și 919 posturi vacante, iar angajații disponibilizați vor primi între 20.000 și 40.000 de lei drept compensații.

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