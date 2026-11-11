Ajutorul de încălzire iarna 2026-2027: acte necesare și depunerea dosarului
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Odată cu sezonul rece, mulți români cu venituri reduse, în special pensionari, devin vulnerabili în fața facturilor tot mai mari la încălzire. Tocmai de aceea, un ajutor primit din partea autorităților devine esențial în acest caz. Iar noi vă spunem cine primește ajutor de încălzire, ce acte trebuie depuse și mai ales unde.
Sezonul rece este încadrat în intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, iar ajutorul primit de la stat acoperă parțial sau integral costurile pentru un singur sistem principal de încălzire, cum ar fi: gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi/petrolieri.
Cine primește
Persoane singure, cu un venit net maxim de 2.053 lei, dar și familiile care au un venit net maxim de 1.386 lei pe membru de familie, pot beneficia de ajutorul încălzire în sezonul rece 2026-2027.
Acte necesare
Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire sau a suplimentului pentru energie, un solicitant va depune cererea și declarația pe propria răspundere, împreună cu documentele justificative necesare stabilirii dreptului.
În funcție de situația fiecăruia, pot fi solicitate următoarele documente:
Acte de identitate
actul de identitate al titularului;
actele de identitate ale membrilor familiei;
certificate de naștere pentru membrii minori, după caz;
alte documente de identitate, după caz.
Acte privind componența familiei
După caz:
certificat de căsătorie;
certificat de naștere;
certificat de deces;
hotărâre de divorț;
documente privind încredințarea, tutela, curatela, adopția sau plasamentul;
declarații și alte documente necesare stabilirii componenței familiei.
Acte privind locuința
După caz:
contract de vânzare-cumpărare;
contract de închiriere;
contract de comodat;
contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau de habitație;
certificat de moștenitor/act de succesiune;
documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței;
împuternicire, după caz;
alte documente justificative privind locuința.
Dacă la aceeași adresă locuiesc mai multe familii/persoane singure, pot fi solicitate documente care să dovedească gospodărirea separată, conform prevederilor legale.
Acte privind veniturile
Documente din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură, după caz:
adeverință de venit de la angajator;
talon de pensie/adeverință de la casa de pensii;
documente privind indemnizația de șomaj;
documente privind indemnizațiile și prestațiile acordate potrivit legii;
documente privind veniturile din activități independente;
documente privind veniturile din arendă, chirii, dobânzi sau alte surse;
alte documente justificative privind veniturile realizate.
La stabilirea venitului se aplică prevederile Legii nr. 226/2021 privind categoriile de venituri care se iau în calcul și cele care sunt exceptate.
Documente privind sistemul de încălzire
După caz:
factură de energie electrică;
factură de gaze naturale;
factură de energie termică;
documente privind utilizarea combustibililor solizi și/sau petrolieri;
pentru încălzirea cu energie electrică, documente care atestă că aceasta reprezintă sistemul de încălzire utilizat pentru locuință.
Alte documente
În funcție de fiecare caz analizat, autoritățile mai pot solicita și documente referitoare la bunurile deținute, conturi/depozite bancare, autovehicule sau alte situații relevante pentru stabilirea dreptului, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Așadar, lista documentelor poate fi completată în funcție de situația particulară a solicitantului.
Unde depui cererile
Cererile și actele doveditoare (componența familiei, venituri, tipul de încălzire) se depun la primăria localității de domiciliu sau la Direcția de Asistență Socială de sector (cum ar fi, de exemplu, în București... la primăriile de sector).
Termenul de depunere
Cererile depuse până la data de 20 ale lunii acoperă dreptul începând cu luna respectivă; cele depuse după data de 20 intră în vigoare din luna următoare, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
Mai exact, pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2026, cererea și documentele justificative trebuie depuse la primăria de domiciliu până la data de 20 noiembrie 2026. Solicitările înregistrate după această dată vor fi luate în considerare pentru acordarea ajutorului aferent lunii decembrie 2026.
Și ar trebui să țineți cont de faptul că, de obicei, se înregistrează cozi uriașe pentru că românii se înghesuie să-și depună dosarul.
Sumele oferite
Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026–2027 se acordă în funcție de tipul combustibilului și de venitul net, conform Legea 226/2021 actualizată 2026.
Banii se acordă procentual (de la 100% până la 10%), descrescător în funcție de venitul net/membru de familie, procentul de compensare scade treptat pe măsură ce venitul se apropie de aceste limite (de exemplu, 10% pentru tranșele superioare de venit).
Reamintim că plafonul de venit este de maximum 1.386 lei/membru în cazul familiilor și maximum 2.053 lei în cazul persoanelor singure
Valori maxime lunare (compensație 100% pentru venituri foarte mici):
Energie electrică: până la 500 lei/lună;
Gaze naturale: până la 250 lei/lună;
Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: până la 320 lei/lună;
Energie termică (sistem centralizat): sumele diferă în funcție de tariful local, raportat la plafoanele legale.
Suplimentul de energie:
Pe lângă ajutorul de încălzire, se acordă lunar și un supliment pentru energie (pe tot parcursul anului):
30 lei/lună pentru energie electrică (sau 70 lei/lună dacă energia electrică este singura sursă);
10 lei/lună pentru gaze naturale;
10 lei/lună pentru energie termică;
20 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
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