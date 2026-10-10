Rheinmetall a cumpărat șantierul naval din Mangalia cu 46 de milioane de euro sub prețul inițial. Ce s-a întâmplat cu cei peste 1.000 de angajați

Publicat 10 oct. 2026, 07:38 Actualizat 10 oct. 2026, 07:43 Sursă Realitatea PLUS

Rheinmetall a cumpărat șantierul naval din Mangalia cu puțin peste 138 de milioane de euro fără TVA, o sumă cu aproape 46 de milioane de euro mai mică decât cea anunțată inițial. A fost cea de-a cincea licitație organizată, după alte 4 fără niciun rezultat, la care compania germană de armament nici măcar nu s-a prezentat. Acest rezultat vine după luni de incertitudini. În primăvară, angajații Damen au ieșit să protesteze fiindcă nu-și primiseră salariile de trei luni, iar ulterior, după faliment, peste 1.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă. Mulți au plecat deja să lucreze peste hotare.

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