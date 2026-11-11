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Economie· 2 min citire

Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată joi la Sistemul Energetic Național. Când vor funcționa ambele reactoare la capacitate maximă

Centrala Nuclearelectrică Cernavodă / Inquam/George Călin

Centrala Nuclearelectrică Cernavodă / Inquam/George Călin

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Scris deDana Bărăgan
Publicat11 nov. 2026, 12:04
Actualizat11 nov. 2026, 12:10

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) de la Cernavodă va fi reconectată joi, 12 noiembrie, la Sistemul Energetic Național (SEN), după finalizarea lucrărilor de remediere, a anunțat Societatea Națională Nuclearelectrica, într-un comunicat.

Potrivit comunicatului transmis miercuri, 11 noiembrie, de companie, specialiștii centralei au finalizat lucrările necesare pentru remedierea defecțiunii care a dus la deconectarea reactorului de la rețeaua națională. Unitatea 1 urmează să atingă puterea nominală vineri, 13 noiembrie.

Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în data de 12 noiembrie 2026, ulterior finalizării lucrărilor de remediere de către specialiștii CNE Cernavodă. Unitatea 1 va atinge puterea nominală în data de 13 noiembrie 2026,

se arată în comunicatul Nuclearelectrica.

Unitatea 2 a fost reconectată la rețeaua națională

În același comunicat, Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național. Potrivit sursei citate, reactorul urmează să ajungă la puterea nominală joi, 12 noiembrie.

Reprezentanții companiei precizează că lucrările de remediere la Unitatea 1 și reconectarea ambelor reactoare s-au desfășurat conform procedurilor aplicabile și în condiții de maximă securitate nucleară.

Efectuarea lucrărilor de remediere și reconectarea Unității 1, precum și conectarea Unității 2 la Sistemul Energetic Național s-au realizat în baza procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului înconjurător,

mai spun reprezentanții Nuclearelectrica.

Cât din consumul de energie al României va fi asigurat de cele două reactoare

Potrivit estimărilor companiei, începând de vineri, 13 noiembrie, ambele unități ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă vor funcționa la putere nominală.

În aceste condiții, cele două reactoare vor asigura împreună aproximativ 20% din necesarul de consum de energie electrică al României.

De ce a fost oprită Unitatea 1 de la Cernavodă

Unitatea 1 a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național vineri după-amiază, însă a fost deconectată din nou luni seara, în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului. În această vară, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost oprite controlat, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Revenirea celor două unități la puterea nominală va permite centralei să reia funcționarea la capacitate maximă, contribuind cu aproximativ o cincime la acoperirea consumului de energie electrică al țării.

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