Val de concedieri și restructurări la final de an. Mii de români își vor pierde locul de muncă

Publicat 11 nov. 2026, 09:02 Actualizat 11 nov. 2026, 09:25

Mii de români urmează să își piardă locul de muncă în pragul sărbătorilor și într-o perioadă în care traiul zilnic devine tot mai greu de gestionat. Valul concedierilor lovește atât sectorul public, cât și mediul privat. Aproape 1.500 de angajați CFR Marfă și 900 de salariați STB sunt vizați, în timp ce restructurări sunt anunțate și la CNAIR, în mai multe ministere și în industria auto. Jurnalistul Realitatea Plus Cristina Petre a analizat impactul total al acestor măsuri menite să reducă pierderile.

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