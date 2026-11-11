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Economie· 1 min citire

Val de concedieri și restructurări la final de an. Mii de români își vor pierde locul de muncă

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat11 nov. 2026, 09:02
Actualizat11 nov. 2026, 09:25

Mii de români urmează să își piardă locul de muncă în pragul sărbătorilor și într-o perioadă în care traiul zilnic devine tot mai greu de gestionat. Valul concedierilor lovește atât sectorul public, cât și mediul privat. Aproape 1.500 de angajați CFR Marfă și 900 de salariați STB sunt vizați, în timp ce restructurări sunt anunțate și la CNAIR, în mai multe ministere și în industria auto. Jurnalistul Realitatea Plus Cristina Petre a analizat impactul total al acestor măsuri menite să reducă pierderile.

Măsurile vin în contextul restructurărilor masive și al reducerii cheltuielilor bugetare.

La CFR Marfă, aproximativ 1.500 de angajați vor fi disponibilizați, după ce compania și-a pierdut licența de operare în această primăvară.

Nici Societatea de Transport București STB nu scapă de restructurări. Aproximativ 900 de salariați urmează să fie concediați în următoarele două luni, iar primele preavize au fost deja înmânate în această săptămână.

Alte disponibilizări sunt anunțate și la Salina Praid, unde 60 de angajați ar urma să rămână fără locuri de muncă în luna noiembrie. În cazul acestora, conducerea a acordat însă anumite beneficii încă de la începutul anului.

Iar cifrele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât peste 60.000 de români și-au pierdut deja locurile de muncă.

Aceste măsuri vin într-un moment extrem de dificil pentru angajați. Pe lângă incertitudinea financiară și dificultatea găsirii unui nou loc de muncă, oamenii trebuie să facă față și cheltuielilor suplimentare din perioada sărbătorilor de iarnă.

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