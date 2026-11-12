Polițele RCA, tot mai scumpe pentru șoferi. Transportatorii avertizează că unele tarife s-ar putea dubla în 2027

Șoferii români ar putea fi loviți de un nou val de scumpiri ale asigurărilor RCA începând cu 2027. După majorările din ultimii ani, reprezentanții transportatorilor avertizează că, în anumite cazuri, prețul unei polițe ar putea ajunge chiar la dublu față de suma plătită la începutul acestui an. Între timp, asigurarea obligatorie a devenit o cheltuială tot mai greu de suportat pentru proprietarii de mașini, iar mulți dintre aceștia au ajuns să își cumpere polițele în rate.
Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în 2027. Șoferii plătesc deja cu până la 30% mai mult
Prețurile asigurărilor auto obligatorii au crescut cu până la 20-30% față de anul trecut, iar perspectivele pentru 2027 nu sunt deloc încurajatoare. Pentru mulți proprietari de autoturisme, scumpirea polițelor RCA a devenit o problemă serioasă, mai ales că sumele pe care trebuie să le achite sunt tot mai mari. Unii șoferi au ajuns să își plătească asigurările în rate, deoarece nu își mai permit să achite întreaga sumă dintr-o singură tranșă.
Datele din piață arată că prețul mediu al unei polițe RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei în al doilea trimestru al anului 2026. Suma este cu 21% mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. După aceste majorări, reprezentanții transportatorilor avertizează că, în 2027, anumite polițe ar putea ajunge să coste de două ori mai mult decât la începutul anului 2026.
De ce se scumpesc asigurările RCA. Transportatorii contestă majorările
Reprezentanții transportatorilor contestă creșterile de preț și susțin că acestea nu sunt proporționale cu evoluția numărului de accidente și a despăgubirilor plătite. De cealaltă parte, companiile de asigurări justifică majorările prin costurile tot mai ridicate ale pieselor auto și ale reparațiilor. Asigurătorii invocă și creșterea valorii daunelor pe care trebuie să le acopere, în timp ce transportatorii consideră că aceste explicații nu justifică amploarea scumpirilor suportate de șoferi.