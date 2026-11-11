Obezitatea nu înseamnă neapărat că ești bolnav. Un studiu uriaș schimbă tot ce știam despre diagnostic

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 22:53

Un studiu realizat pe aproape 850.000 de adulți arată că obezitatea nu înseamnă automat că o persoană are probleme de sănătate. Cercetătorii au descoperit că doar între 25% și 33% dintre cei diagnosticați în prezent cu această afecțiune ar trebui considerați ca având o stare de sănătate precară. Rezultatele, publicate miercuri în revista Nature, ar putea schimba modul în care medicii stabilesc diagnosticul și aleg tratamentul potrivit pentru fiecare pacient.

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