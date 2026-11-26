Publicat 26 nov. 2026, 18:19 Actualizat 26 nov. 2026, 18:21

Un naufragiu devastator s-a produs în largul coastei de est a Islandei, unde o navă de pescuit s-a scufundat, provocând moartea a trei membri ai echipajului. Printre victime se află și un cetățean polonez. Alți 14 marinari au fost salvați după o intervenție extrem de dificilă, desfășurată timp de mai multe ore, pe o mare agitată și în condiții de întuneric complet.

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