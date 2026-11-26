Un naufragiu devastator s-a produs în largul coastei de est a Islandei, unde o navă de pescuit s-a scufundat, provocând moartea a trei membri ai echipajului. Printre victime se află și un cetățean polonez. Alți 14 marinari au fost salvați după o intervenție extrem de dificilă, desfășurată timp de mai multe ore, pe o mare agitată și în condiții de întuneric complet.
Tragedia a fost confirmată joi de premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir, care a vorbit despre eforturile impresionante depuse de echipele de intervenție pentru salvarea supraviețuitorilor.
„Paisprezece persoane au fost salvate după patru ore pe o mare agitată și în întuneric total. Trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, o durere care depășește cuvintele”, a transmis șefa Guvernului islandez în cadrul unei conferințe de presă.
Aceasta a apreciat intervenția salvatorilor, pe care a descris-o drept una excepțională, desfășurată în condiții extrem de dificile.
Nava Jökull s-a scufundat la aproape 100 de kilometri de coasta Islandei
Potrivit informațiilor furnizate de Paza de Coastă și publicate de postul public RÚV, vasul de pescuit Jökull s-a scufundat la aproximativ 60 de mile marine de țărm, echivalentul a circa 96 de kilometri, în largul estului Islandei.
Alerta a fost primită de autorități puțin după ora locală 17:00, când comandantul navei a transmis un mesaj SOS. Acesta a anunțat că vaporul lua apă, iar situația devenea tot mai periculoasă.
Imediat, membrii echipajului au fost instruiți să îmbrace costumele speciale de supraviețuire, pregătite pentru eventualitatea abandonării navei.
La scurt timp după primul apel, căpitanul a declarat stare de urgență și a informat Centrul de Operațiuni că echipajul urma să părăsească vasul.
Operațiune de salvare contracronometru, în întuneric și pe o mare agitată
După primirea apelului de urgență, autoritățile islandeze au mobilizat un elicopter pentru intervenție. Aparatul de zbor a ajuns în zona naufragiului în jurul orei locale 21:15, fiind sprijinit de mai multe nave de pescuit care au fost chemate să participe la operațiunea de salvare.
Intervenția aeriană a durat aproximativ două ore, iar salvatorii au fost nevoiți să acționeze în condiții meteorologice și de vizibilitate foarte dificile.
În total, 14 dintre cei 17 membri ai echipajului au fost recuperați în viață. Din nefericire, pentru ceilalți trei marinari nu s-a mai putut face nimic.
Un polonez se află printre marinarii care au murit în naufragiu
Ministerul polonez de Externe a confirmat că la bordul navei Jökull se aflau doi cetățeni polonezi. Unul dintre aceștia a murit în urma tragediei, în timp ce celălalt a supraviețuit.
Paza de Coastă islandeză nu a făcut publică naționalitatea tuturor celor 17 membri ai echipajului.
Naufragiul a provocat un val de emoție în Islanda, iar premierul Kristrún Frostadóttir a transmis un mesaj de solidaritate pentru familiile celor care și-au pierdut viața.
Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul naval și cauzele care au dus la scufundarea vasului de pescuit.