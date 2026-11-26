Publicat 26 nov. 2026, 18:20 Actualizat 26 nov. 2026, 18:22 Sursă Realitatea PLUS

Negocieri tensionate la Bruxelles, unde liderii europeni nu reușesc să ajungă la un acord privind bugetul Uniunii Europene și sprijinul financiar pentru Ucraina. Propunerea bugetară a fost redusă cu 204 miliarde de euro, dar nici așa nu mulțumește toate statele membre, iar România se opune unor noi tăieri din fondurile de coeziune. În paralel, planul unui împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina provoacă noi diviziuni în interiorul Uniunii. Ce se întâmplă la summit și care sunt mizele acestor negocieri? O analiză semnată de Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

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