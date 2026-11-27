NATO a mobilizat mai multe avioane de vânătoare în Letonia, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al acestei țări.
NATO a mobilizat mai multe avioane de vânătoare și o dronă de interceptare în Letonia, vineri dimineață, după e o dronă neidentificată a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al acestei țări, au anunțat forțele armate letone într-un comunicat.
Ca măsură preventivă, autoritățile au emis și o alertă aeriană pentru municipalitatea Ludza, în estul țării, fiind ridicată la scurt timp după.
De asemenea, o alertă similară a fost emisă pentru municipalitatea Balvi, situată la nord de Ludza, care, de asemenea, a fost ridicată puțin timp mai târziu.
Incursiunea de vineri în spațiul aerian leton survine pe fondul îngrijorărilor cu privire la extinderea războiului din Ucraina dincolo de granițele acesteia.
Astfel, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care se aflau în aer pentru un zbor de antrenament, au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situației.
Potrivit Reuters, aceste alerte aeriene au fost emise în contextul în care în cursul nopții, regiunea rusă Leningrad respingea un atac cu drone. Guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenko, a susținut că peste 40 de aeronave fără pilot au fost doborâte.