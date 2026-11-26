SUA amână restructurarea prezenţei militare în Europa. Ce se întâmplă cu Flancul Estic al NATO
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Statele Unite au informat aliații din NATO că vor amâna planurile de reorganizare a prezenței militare americane în Europa, depășind termenul provizoriu stabilit pentru 1 decembrie, potrivit declarațiilor a doi diplomați ai Alianței, citate de POLITICO.
În cadrul unei reuniuni a reprezentanților NATO desfășurate miercuri, adjunctul ambasadorului SUA, Scott Oudkirk, i-a informat pe aliați că Washingtonul nu va prezenta la timp evaluarea privind configurarea forțelor americane din Europa pentru reuniunea miniștrilor de Externe ai Alianței, programată miercurea viitoare. Informația a fost dezvăluită de doi diplomați NATO, care au solicitat anonimatul pentru a putea discuta despre reuniunea desfășurată cu ușile închise.
Analiza, anunțată în luna iunie de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, vizează reevaluarea prezenței militare a SUA pe continentul european. Sunt luate în calcul efectivele de militari, accesul forțelor americane, drepturile de utilizare a bazelor militare și permisiunile de survol.
Demersul are loc în contextul în care administrația de la Washington urmărește să își redirecționeze o parte din resursele și angajamentele militare către alte regiuni strategice, în special Emisfera Vestică și zona Indo-Pacifică.
Diplomații au precizat că Statele Unite nu au comunicat, deocamdată, un nou calendar pentru anunțarea restructurării. Unul dintre motivele întârzierii ar fi faptul că administrația americană analizează în continuare propunerile aliaților europeni privind furnizarea unor capabilități militare care să compenseze eventualele retrageri de echipamente și efective americane.
Anterior, mai multe state membre NATO anticipaseră posibilitatea unei amânări, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul lui Pete Hegseth în administrația americană, după ce, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, a existat o tentativă de înlăturare a acestuia din funcție.
Washingtonul amână evaluarea prezenței militare în Europa
Anunțul făcut în cadrul reuniunii cu ușile închise reprezintă prima confirmare că Statele Unite nu vor respecta calendarul inițial pentru prezentarea evaluării.
Săptămâna trecută, la Bruxelles, adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, declara că administrația americană încă speră să finalizeze analiza până la termenul stabilit.
Oficialul american a evidențiat, totodată, eforturile unor aliați europeni de a-și consolida propriile capacități de apărare, salutând „progresele enorme” înregistrate de Germania, Polonia, Țările de Jos și statele scandinave, care au intensificat investițiile și au alocat fonduri suplimentare pentru apărare.
În ultimele luni, Elbridge Colby și alți oficiali americani au efectuat vizite în mai multe state europene, inclusiv în România, Polonia și Germania, în cadrul consultărilor pregătitoare pentru reorganizarea prezenței militare americane pe continent.
În prezent, Statele Unite au aproximativ 80.000 de militari staționați în Europa, cei mai mulți dintre aceștia fiind dislocați în Germania, Italia și Regatul Unit.
România negociază menținerea trupelor americane pe teritoriul său
Pe 15 noiembrie, Bloomberg relata că reducerile efectivelor militare americane în Europa, pregătite de administrația Trump, ar urma să fie mai mici decât se temeau inițial aliații europeni.
Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, cea mai mare parte a reducerilor ar urma să vizeze Germania, în timp ce Flancul Estic al NATO ar putea beneficia de o consolidare a prezenței militare americane. Statele din regiune, care se învecinează cu Rusia, s-ar fi oferit să suporte o parte din costurile aferente menținerii trupelor SUA.
În acest context, oficiali români de rang înalt, inclusiv președintele Nicușor Dan, au confirmat existența unor negocieri cu administrația americană pentru ca România să contribuie financiar la menținerea militarilor americani pe teritoriul țării.
Pe 10 noiembrie, șeful statului a declarat că autoritățile române au făcut toate demersurile posibile pentru a obține un rezultat favorabil în negocierile cu Washingtonul.
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