Publicat 26 nov. 2026, 23:12 Actualizat 26 nov. 2026, 23:21

Statele Unite au informat aliații din NATO că vor amâna planurile de reorganizare a prezenței militare americane în Europa, depășind termenul provizoriu stabilit pentru 1 decembrie, potrivit declarațiilor a doi diplomați ai Alianței, citate de POLITICO.

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