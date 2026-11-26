Președintele nou ales al Parlamentului Serbiei, Aleksandar Cupic, a anunțat joi că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 27 decembrie. Decizia vine după ce o mișcare de protest condusă de studenți a obținut victoria în alegerile parlamentare desfășurate în octombrie, relatează Reuters.
Apelul președintelui Parlamentului către cetățeni
Alegerile prezidențiale sunt programate la câteva săptămâni după scrutinul parlamentar din 25 octombrie, în urma căruia Lista Studenților, susținută de tinerii care au organizat protestele anticorupție din Serbia, a obținut o victorie categorică în fața taberei lui Aleksandar Vucic. Fostul președinte demisionase pe 27 septembrie pentru a candida la funcția de prim-ministru, însă rezultatul alegerilor parlamentare i-a schimbat planurile politice.
Protestele studențești care au schimbat scena politică din Serbia
În lunile care au urmat accidentului, studenții au organizat manifestații de amploare și au blocat activitatea mai multor universități. Aceștia au cerut publicarea documentației privind lucrările de renovare a gării, anchete transparente și identificarea tuturor persoanelor responsabile.
Mișcarea s-a extins treptat în întreaga țară, atrăgând sute de mii de participanți și beneficiind de sprijinul profesorilor, avocaților, medicilor și altor categorii profesionale.
Protestele au devenit cea mai importantă provocare politică pentru Aleksandar Vučić din ultimii ani și au contribuit la pierderea puterii de către formațiunea sa, după 14 ani de dominație politică.
La alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie 2026, lista susținută de studenți a obținut o victorie categorică, cu aproximativ 53% din voturi și 139 de mandate în Parlamentul cu 250 de locuri. Alianța condusă de Partidul Progresist Sârb a obținut aproximativ 39% din voturi.
Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea, iar victoria mișcării studențești a fost sărbătorită în mai multe orașe din Serbia.
Ce atribuții are președintele Serbiei
Funcția de președinte al Serbiei are, în mare parte, un rol reprezentativ, principalele prerogative executive revenind Guvernului și prim-ministrului.
În urma consultărilor cu formațiunile politice, șeful statului desemnează candidatul pentru funcția de premier. Totodată, acesta are atribuția de a numi și revoca șefii armatei, precum și prerogativa de a dizolva Parlamentul, la propunerea Guvernului.