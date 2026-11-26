Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 nov. 2026, 20:10

Președintele nou ales al Parlamentului Serbiei, Aleksandar Cupic, a anunțat joi că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 27 decembrie. Decizia vine după ce o mișcare de protest condusă de studenți a obținut victoria în alegerile parlamentare desfășurate în octombrie, relatează Reuters.

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