Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și emisar special în negocierile privind războiul din Ucraina, l-a descris pe Vladimir Putin drept o personalitate istorică și un mare maestru al politicii. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, directorul grupului Axel Springer.
Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și unul dintre emisarii implicați în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, a făcut declarații elogioase la adresa liderului rus Vladimir Putin. Într-un interviu acordat jurnalistului Mathias Döpfner, directorul grupului media Axel Springer, Kushner l-a caracterizat pe președintele Rusiei drept o personalitate istorică și un mare maestru al politicii.
Discuția a fost publicată miercuri, 25 noiembrie, pe platforma MD MEETS, într-un episod dedicat negocierilor purtate de reprezentanții administrației americane cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
„Poți aproba ce a făcut sau respinge, dar cu certitudine el este un mare maestru al politicii. El este o personalitate istorică”, a declarat Kushner în interviul acordat lui Mathias Döpfner.
Ce spune ginerele lui Trump despre întâlnirile cu liderul de la Kremlin
Kushner a vorbit și despre modul în care Vladimir Putin se comportă în timpul discuțiilor cu reprezentanții americani. Acesta l-a descris ca fiind bine organizat și pregătit pentru întâlniri, atent la subiectele abordate și capabil să-și susțină cu fermitate punctele de vedere.
Potrivit relatării publicate de Meduza, emisarul american a afirmat că liderul rus ia numeroase notițe în timpul discuțiilor și demonstrează o înțelegere profundă a problemelor discutate. Kushner a susținut, de asemenea, că el și trimisul special Steve Witkoff consideră că Putin nu urmărește doar încheierea războiului, ci și o schimbare a relației dintre Rusia și Statele Unite.
Kushner a precizat însă că nu poate ști cu certitudine dacă intențiile liderului rus sunt într-adevăr acestea sau dacă o eventuală apropiere între cele două țări este posibilă.
Kushner și Witkoff s-au întâlnit cu Putin la Moscova
Declarațiile vin după mai multe întâlniri pe care Jared Kushner și Steve Witkoff le-au avut cu Vladimir Putin în cadrul eforturilor administrației Trump de a obține un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Cei doi emisari americani s-au deplasat la Moscova în luna noiembrie pentru discuții cu liderul rus.
După una dintre întrevederi, Kushner a descris negocierile drept ample și detaliate. În interviul acordat lui Mathias Döpfner, acesta a abordat și dificultățile întâmpinate în procesul diplomatic, inclusiv blocajul privind problema teritoriilor și condițiile în care ar putea fi încheiat un acord.
Declarațiile emisarului american au stârnit reacții critice
Aprecierile lui Jared Kushner la adresa lui Vladimir Putin au atras atenția presei internaționale. The Independent a relatat că unii analiști au criticat felul în care emisarul american îl prezintă pe liderul rus, considerând că declarațiile sale reproduc argumente favorabile Kremlinului, în loc să reflecte perspectiva Ucrainei.
Maria Popova, directoarea Jean Monnet Centre Montreal, specializată în relațiile dintre Rusia și Ucraina, a susținut că Kushner vorbește ca un purtător de cuvânt al lui Putin, nu ca un mediator sau emisar american.
Interviul a abordat și alte subiecte sensibile ale negocierilor, printre care posibilitatea unui armistițiu, garanțiile de securitate pentru Ucraina și viitorul relațiilor dintre Washington și Moscova.