Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 26 nov. 2026, 20:15

Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și emisar special în negocierile privind războiul din Ucraina, l-a descris pe Vladimir Putin drept o personalitate istorică și un mare maestru al politicii. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, directorul grupului Axel Springer.

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