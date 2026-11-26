Publicat 26 nov. 2026, 19:16 Actualizat 26 nov. 2026, 19:31

Alertă în nordul județului Tulcea, joi seară, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea pătrunderii unor drone în spațiul aerian național și îndemnată să se adăpostească, în timp ce două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în aer pentru un zbor de antrenament, au fost direcționate în zonă pentru monitorizarea situației.

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