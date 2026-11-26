Comunitatea medicală din Suceava este în doliu după moartea medicului Corneliu Dumitrescu, fost șef al Secției de Otorinolaringologie (ORL) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”. Doctorul a condus secția timp de 19 ani, între 2000 și 2019, iar vestea dispariției sale a fost anunțată de reprezentanții unității medicale.
Anunțul a fost făcut miercuri seară, 25 noiembrie 2026. Colectivul spitalului a transmis un mesaj de condoleanțe, în care a evocat activitatea profesională a medicului și contribuția sa la dezvoltarea secției ORL.
Corneliu Dumitrescu a condus Secția ORL timp de 19 ani
Medicul Corneliu Dumitrescu a ocupat funcția de șef al Secției de Otorinolaringologie în perioada 2000–2019. În cei 19 ani de activitate la conducerea acesteia, a contribuit la dezvoltarea serviciilor medicale și la îngrijirea pacienților care au ajuns la Spitalul Județean Suceava.
Specialitatea ORL se ocupă de diagnosticarea și tratarea afecțiunilor urechii, nasului și gâtului, iar activitatea medicilor din acest domeniu presupune atât consultații și tratamente, cât și intervenții chirurgicale.
Reprezentanții unității medicale au subliniat că doctorul Dumitrescu a fost un profesionist dedicat, a cărui activitate a avut un impact asupra secției și asupra numeroșilor pacienți pe care i-a tratat de-a lungul carierei.
Mesajul transmis de colegii medicului
Vestea morții sale a fost primită cu tristețe de colectivul spitalului, care a transmis condoleanțe familiei îndoliate și a vorbit despre amintirea pe care medicul o lasă în rândul celor care l-au cunoscut.
Colegii au amintit și de latura umană a medicului, dincolo de funcțiile și responsabilitățile pe care le-a avut în spital.
La finalul mesajului, colectivul unității medicale a transmis familiei sincere condoleanțe și a evocat amintirea celui care a fost, timp de aproape două decenii, la conducerea Secției ORL.