Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 13:55

Comunitatea medicală din Suceava este în doliu după moartea medicului Corneliu Dumitrescu, fost șef al Secției de Otorinolaringologie (ORL) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”. Doctorul a condus secția timp de 19 ani, între 2000 și 2019, iar vestea dispariției sale a fost anunțată de reprezentanții unității medicale.

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