Publicat 26 nov. 2026, 08:25 Actualizat 26 nov. 2026, 08:26

Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață, 26 noiembrie 2026, într-o gospodărie din comuna Vălcănești, județul Prahova. Flăcările au cuprins anexele gospodărești și acoperișul unei locuințe, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate echipaje de pompieri din patru localități.

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