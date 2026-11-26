Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață, 26 noiembrie 2026, într-o gospodărie din comuna Vălcănești, județul Prahova. Flăcările au cuprins anexele gospodărești și acoperișul unei locuințe, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate echipaje de pompieri din patru localități.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, la fața locului au ajuns inițial pompieri de la Punctul de Lucru Plopeni și Garda de Intervenție Băicoi, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.
Intervenția a fost suplimentată pe măsură ce pompierii au evaluat amploarea incendiului. Au fost trimise o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Lipănești și o autocisternă de la Detașamentul Câmpina.
Ce suprafață a fost afectată de incendiu
Focul s-a manifestat generalizat la anexele gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Flăcările au afectat și acoperișul unei locuințe, pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați.
Pompierii au reușit să localizeze incendiul, însă intervenția a continuat pentru stingerea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor produse de flăcări.
Nu au fost anunțate victime
Conform informațiilor comunicate de ISU Prahova, până la momentul actualizării intervenției nu fuseseră raportate victime.
Cauza izbucnirii incendiului nu a fost precizată în informațiile disponibile. După lichidarea focarelor, autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.