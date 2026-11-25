Scris de Marian Tănase Publicat: 25 nov. 2026, 20:56

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI) a anunțat că trei linii de transport în comun ale Societății de Transport București (STB) vor funcţiona pe trasee modificate, în anumite zile, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, în intervalul orar 16:00 – 02:00, ca urmare a restricţiilor de circulaţie impuse pentru desfăşurarea evenimentului „Târgul de Crăciun Bucureşti”.

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