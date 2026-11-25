Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI) a anunțat că trei linii de transport în comun ale Societății de Transport București (STB) vor funcţiona pe trasee modificate, în anumite zile, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, în intervalul orar 16:00 – 02:00, ca urmare a restricţiilor de circulaţie impuse pentru desfăşurarea evenimentului „Târgul de Crăciun Bucureşti”.
Este vorba de troleibuzul 63 și autobuzul 385, dar și linia de noapte N101, iar măsura va fi aplicată în zilele de 27, 28, 29 şi 30 noiembrie, 1, 4, 5, 6, 11, 12 şi 13 decembrie, precum şi în perioada 18 – 27 decembrie 2026, potrivit sursei citate.
Trafic restricționat în zona Târgului de Crăciun din București
Traficul rutier va fi restricţionat pe bulevardul Unirii, în zona Târgului de Crăciun din București, pe tronsonul cuprins între bulevardul I.C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei, inclusiv pe cele două bretele adiacente, precum şi pe bulevardul Libertăţii, între Calea 13 Septembrie şi bulevardul Naţiunile Unite.
Trei linii STB, deviate din cauza Târgului de Crăciun Bucureşti
Astfel, linia 63 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Master” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/bulevardul Libertăţii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe bulevardul Libertăţii, cu întoarcere în rondul Piaţa Regina Maria.
Totodată, linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia bulevardul Naţiunile Unite/bulevardul Libertăţii, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piaţa Sf. Vineri”, pe bulevardul Libertăţii, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, bulevardul Corneliu Coposu, strada Sf. Vineri, staţia „Piaţa Sf. Vineri”. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.
De asemenea, linia de noapte N101 va funcţiona, în nopţile aferente zilelor menţionate, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/bulevardul Libertăţii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe bulevardul Libertăţii, bulevardul Regina Maria, rond Piaţa Unirii.