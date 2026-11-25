Publicat 25 nov. 2026, 16:59 Actualizat 25 nov. 2026, 17:00

Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp pe drumul dintre localitățile Plopșoru și Dăița, din județul Giurgiu. Un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, după ce șoferul camionului nu ar fi păstrat distanța regulamentară. În urma impactului, conducătorul mașinii și o femeie care se afla pe scaunul pasagerului au fost răniți și transportați la spital.

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