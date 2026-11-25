Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp pe drumul dintre localitățile Plopșoru și Dăița, din județul Giurgiu. Un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, după ce șoferul camionului nu ar fi păstrat distanța regulamentară. În urma impactului, conducătorul mașinii și o femeie care se afla pe scaunul pasagerului au fost răniți și transportați la spital.
Potrivit primelor informații, la volanul autotrenului se afla un bărbat în vârstă de 63 de ani. Acesta ar fi circulat pe tronsonul dintre Plopșoru și Dăița, iar la un moment dat nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autoturismul din față, condus de un șofer de 46 de ani.
În aceste condiții, vehiculul de mare tonaj a lovit mașina din spate, iar impactul a provocat rănirea a două persoane aflate în autoturism.
Două victime, transportate de urgență la spital după accidentul din Giurgiu
La locul evenimentului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe, pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației.
Din cadrul Detașamentului de Pompieri Giurgiu au fost mobilizate o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Șoferul autoturismului, în vârstă de 46 de ani, precum și o pasageră de 59 de ani au fost preluați de personalul medical. După ce au primit primele îngrijiri la fața locului, ambele victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Pompierii au intervenit și pentru prevenirea producerii unui incendiu. Salvatorii au deconectat bornele bateriilor celor două autovehicule și au verificat zona, astfel încât să fie eliminat riscul izbucnirii unui foc.
Poliția a deschis dosar penal după coliziunea dintre autotren și autoturism
În urma accidentului, polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.
A fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier.
Reprezentanții Poliției le atrag atenția șoferilor, în special celor care conduc vehicule de mare tonaj, asupra importanței păstrării unei distanțe corespunzătoare față de mașinile din față.
De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să manifeste prudență sporită la volan, pentru a preveni accidentele grave.