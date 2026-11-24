Un accident care putea avea urmări grave s-a produs marți, 24 noiembrie, în Pasul Gutâi, județul Maramureș. Un șofer de TIR a pierdut controlul ansamblului de vehicule și a părăsit partea carosabilă, în timp ce circula pe un drum acoperit cu zăpadă. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că autotrenul era echipat cu anvelope de vară.
Incidentul a fost semnalat în jurul orei 12:30, pe DN 18, în zona Pasului Gutâi. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie, care au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.
Șoferul de 45 de ani, prins cu anvelope de vară pe un drum acoperit cu zăpadă
În urma cercetărilor, oamenii legii au identificat conducătorul autotrenului, un bărbat în vârstă de 45 de ani. Verificările au arătat că vehiculul nu era echipat cu anvelope de iarnă, deși condițiile meteo și starea drumului impuneau pregătirea corespunzătoare pentru sezonul rece.
Polițiștii au sancționat contravențional conducătorul auto cu 9 puncte de amendă, pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la echiparea autovehiculelor în condiții de iarnă.
Pe lângă amendă, agenții au dispus și reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.
Avertismentul polițiștilor pentru șoferi, după primele ninsori din Maramureș
Reprezentanții Poliției Maramureș au atras atenția că, odată cu apariția ninsorilor, conducătorii auto trebuie să acorde o atenție sporită pregătirii mașinilor înainte de plecarea la drum.
Șoferii sunt sfătuiți să verifice starea tehnică a vehiculelor, să se asigure că acestea sunt echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă și să adapteze viteza la starea carosabilului și la condițiile meteorologice.