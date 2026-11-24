Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 19:44

Un accident care putea avea urmări grave s-a produs marți, 24 noiembrie, în Pasul Gutâi, județul Maramureș. Un șofer de TIR a pierdut controlul ansamblului de vehicule și a părăsit partea carosabilă, în timp ce circula pe un drum acoperit cu zăpadă. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că autotrenul era echipat cu anvelope de vară.

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