Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 nov. 2026, 11:02

Un tânăr de 29 de ani din județul Mehedinți a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-ar fi incendiat propriul tată în timpul unui conflict cu partenera sa. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 85% din suprafața corpului și este internat la Terapie Intensivă. Incidentul a avut loc marți seară, în satul Fântâna Domnească, din comuna Prunișor.

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