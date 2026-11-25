Un tânăr de 29 de ani din județul Mehedinți a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-ar fi incendiat propriul tată în timpul unui conflict cu partenera sa. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 85% din suprafața corpului și este internat la Terapie Intensivă. Incidentul a avut loc marți seară, în satul Fântâna Domnească, din comuna Prunișor.
Totul a pornit de la o ceartă între tânăr și partenera sa
Potrivit primelor informații, conflictul dintre cei doi parteneri ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool al tânărului. În timpul scandalului, femeia ar fi lovit cu un topor într-o ușă, după care a fugit în locuința tatălui partenerului său. Tânărul ar fi mers după aceasta, iar situația a degenerat.
Bărbatul de 29 de ani ar fi găsit un bidon cu benzină, folosit anterior de tatăl său pentru alimentarea unei drujbe, și ar fi aruncat o țigară în direcția celor doi. În urma incidentului, tatăl său a suferit arsuri grave, iar femeia a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Ușa de la intrarea în locuință prezintă urme de incendiere, conform presei locale.
Bărbatul de 58 de ani are arsuri pe 85% din suprafața corpului
Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta-Turnu Severin, unde a fost internată pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Medicii au constatat că bărbatul prezintă arsuri pe aproximativ 85% din suprafața corpului. Incidentul readuce în atenție situația pacienților cu arsuri grave din România, în condițiile în care noile centre pentru mari arși se află încă în diferite stadii de realizare.
Fiul a fost reținut pentru tentativă de omor prin cruzime
Tânărul de 29 de ani a fost dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru tentativă de omor prin cruzime și urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Polițiștii mehedințeni, sub coordonarea unui procuror, continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.