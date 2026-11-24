Publicat 24 nov. 2026, 22:30 Actualizat 24 nov. 2026, 22:32

Un incendiu de proporții a izbucnit în această după-amiază într-o gospodărie din localitatea Vedea, județul Giurgiu. Flăcările au cuprins o locuință și două anexe, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, iar focul amenința să ajungă și la casa vecinilor. Intervenția rapidă a doi pompieri aflați în timpul liber a fost esențială: aceștia au scos buteliile din locuință înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

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