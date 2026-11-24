Un incendiu de proporții a izbucnit în această după-amiază într-o gospodărie din localitatea Vedea, județul Giurgiu. Flăcările au cuprins o locuință și două anexe, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, iar focul amenința să ajungă și la casa vecinilor. Intervenția rapidă a doi pompieri aflați în timpul liber a fost esențială: aceștia au scos buteliile din locuință înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
La fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului Giurgiu, care au intervenit cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SMURD.
Doi pompieri aflați în timpul liber au scos buteliile din locuință
Până la sosirea echipajelor de intervenție, doi pompieri care nu se aflau în serviciu au acționat pentru limitarea riscurilor. Aceștia au evacuat buteliile din casă și, împreună cu mai mulți vecini, au verificat dacă în interior se mai aflau persoane care ar fi putut avea nevoie de ajutor.
Gestul lor a fost cu atât mai important cu cât prezența buteliilor într-o locuință cuprinsă de flăcări putea amplifica pericolul și putea pune în primejdie gospodăriile din apropiere.
Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați. Casa vecinilor, în pericol
Când au ajuns la locul intervenției, pompierii au găsit incendiul în plină dezvoltare, cu flăcări deschise și cantități mari de fum, arată Breaking News Giurgiu. Focul se extinsese pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, afectând locuința și două construcții anexe.
Salvatorii au acționat atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru împiedicarea extinderii acestuia la imobilul învecinat, aflat în pericol iminent.
În urma incendiului, tavanele casei s-au prăbușit, iar pereții au fost grav afectați. Pagubele materiale sunt însemnate, însă, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.
De la ce ar fi pornit incendiul din Vedea
Potrivit primelor evaluări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic produs de o sobă supraîncălzită.
Sobele și coșurile de fum trebuie întreținute corespunzător, iar materialele combustibile trebuie păstrate la distanță de sursele de căldură, pentru a preveni producerea unor incendii.