Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 nov. 2026, 18:29

Este doliu în lumea medicală, după moartea medicului ftiziopneumolog Vladimir Mînăscurtă, care a activat mai bine de 54 de ani în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din Moldova. Vestea tristă a fost anunțată de reprezentanții unității medicale, care au transmis un mesaj de condoleanțe și au vorbit despre profesionalismul, devotamentul și bunătatea celui care le-a fost coleg timp de decenii.

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