Este doliu în lumea medicală, după moartea medicului ftiziopneumolog Vladimir Mînăscurtă, care a activat mai bine de 54 de ani în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din Moldova. Vestea tristă a fost anunțată de reprezentanții unității medicale, care au transmis un mesaj de condoleanțe și au vorbit despre profesionalismul, devotamentul și bunătatea celui care le-a fost coleg timp de decenii.
Dispariția medicului a provocat multă durere în rândul personalului spitalului, unde acesta și-a dedicat cea mai mare parte a vieții profesiei și îngrijirii bolnavilor.
Vladimir Mînăscurtă a lucrat peste 54 de ani în același spital
De-a lungul carierei sale, medicul ftiziopneumolog a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției. A fost șef de secție, a lucrat ca medic într-o secție clinică, dar și în cadrul biroului de internare.
Colegii îl descriu drept un profesionist desăvârșit, care și-a îndeplinit responsabilitățile cu seriozitate și respect față de fiecare pacient. Dincolo de pregătirea medicală, Vladimir Mînăscurtă era apreciat pentru caracterul său și pentru disponibilitatea de a-i sprijini pe cei din jur.
„A întâmpinat fiecare pacient cu răbdare, calm și respect, iar colegilor le-a oferit mereu sprijin și echilibru”, au transmis reprezentanții spitalului.
Mesajul de adio transmis de colegii medicului
Anunțul decesului a fost însoțit de un mesaj emoționant, prin care personalul Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie și-a exprimat regretul pentru pierderea celui care le-a fost coleg și prieten timp de peste cinci decenii.
Reprezentanții instituției au subliniat că amintirea medicului va rămâne vie prin profesionalismul și demnitatea cu care și-a exercitat meseria.
„Cu profundă tristețe și regret, colectivul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie își ia rămas bun de la colegul și prietenul nostru, medicul ftiziopneumolog Vladimir Mînăscurtă, care de-a lungul activității sale de peste 54 de ani în cadrul instituției a fost un profesionist desăvârșit, de o responsabilitate exemplară, și un om de o rară noblețe sufletească”, se arată în mesajul transmis de unitatea medicală.
Colegii au transmis condoleanțe familiei îndurerate și au încheiat mesajul cu o rugăciune pentru odihna sufletului celui dispărut.
„Plecarea sa lasă un gol imens în inimile noastre, dar amintirea luminii și a demnității cu care și-a făcut datoria va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Moartea medicului Vladimir Mînăscurtă reprezintă o pierdere pentru comunitatea medicală și pentru toți cei care l-au cunoscut de-a lungul celor peste 54 de ani de activitate.