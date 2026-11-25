Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 nov. 2026, 22:52

Un caz de o violență extremă este anchetat de autoritățile din Republica Moldova, după dispariția unei femei în vârstă de 61 de ani, din municipiul Bălți. Partenerul acesteia, un bărbat de 58 de ani, este suspectat că ar fi omorât-o, apoi ar fi dezmembrat trupul și ar fi transportat rămășițele în două valize, pe care le-ar fi îngropat pe un teren din raionul Sîngerei.

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