Un caz de o violență extremă este anchetat de autoritățile din Republica Moldova, după dispariția unei femei în vârstă de 61 de ani, din municipiul Bălți. Partenerul acesteia, un bărbat de 58 de ani, este suspectat că ar fi omorât-o, apoi ar fi dezmembrat trupul și ar fi transportat rămășițele în două valize, pe care le-ar fi îngropat pe un teren din raionul Sîngerei.
Fapta s-ar fi petrecut la sfârșitul lunii septembrie, însă anchetatorii au descoperit presupusa crimă abia după ce au început verificările în cazul dispariției femeii. Suspectul a fost reținut, iar procurorii intenționează să ceară arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
Femeia dispăruse la sfârșitul lunii septembrie. Ce le-ar fi spus suspectul apropiaților
Potrivit informațiilor transmise de poliție, femeia, originară din municipiul Bălți, nu mai fusese văzută de familie și de cunoscuți începând cu data de 27 septembrie. Dispariția a fost raportată autorităților abia pe 3 noiembrie, arată protv.md.
În timpul cercetărilor, anchetatorii au aflat că bărbatul le-ar fi oferit apropiaților o explicație potrivit căreia partenera sa ar fi plecat în Turcia. Acesta ar fi susținut că femeia intenționa să cumpere marfă pentru magazinul pe care îl administra.
Verificările efectuate de polițiști au conturat însă o cu totul altă ipoteză cu privire la dispariția femeii.
Cum s-ar fi produs crima. Anchetatorii au descoperit două valize îngropate
Conform versiunii stabilite în cadrul investigației, între cei doi ar fi izbucnit un conflict în locuința victimei, spre sfârșitul lunii septembrie. În timpul altercației, bărbatul ar fi lovit-o cu pumnul, iar femeia ar fi murit în urma loviturii.
Ulterior, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele faptei. Acesta ar fi dezmembrat trupul femeii, ar fi introdus rămășițele în două valize și le-ar fi transportat cu autoturismul într-o localitate din raionul Sîngerei.
Potrivit anchetatorilor, bagajele ar fi fost îngropate pe un teren care îi aparținea victimei.
Rămășițele femeii au fost descoperite pe 25 noiembrie
Bărbatul a fost reținut pe 24 noiembrie, pentru o perioadă de 72 de ore, fiind dus în Izolatorul de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Bălți.
A doua zi, pe 25 noiembrie, polițiștii, împreună cu specialiștii implicați în anchetă, au efectuat săpături pe terenul indicat. În urma intervenției au fost găsite rămășițele femeii, care au fost ridicate și trimise pentru efectuarea expertizei medico-legale.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor, iar procurorii urmează să înainteze instanței solicitarea de arestare preventivă a suspectului pentru următoarele 30 de zile.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.