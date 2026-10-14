Răsturnare de situație în cazul fetei din valiză! Avocatul familiei a primit fotografii cu doi bărbați: „O înghesuiau pe Valentina în valiză”
Vlad Baltateanu
Apar noi informații în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei, susține că a primit fotografii în care apar doi bărbați lângă o valiză albastră, asemănătoare celei în care a fost descoperit trupul tinerei. Imaginile i-au fost trimise de o persoană care pretinde că știe cine a ucis-o pe Valentina și care susține că principalul suspect, Vlad Băltățeanu, nu ar fi vinovat.
Avocatul a explicat că a discutat despre fotografii cu procurorul de caz, însă nu exclude posibilitatea ca imaginile să fi fost realizate pentru a induce în eroare. În același timp, Cuculis susține că anchetatorii au strâns probe biologice importante, care l-ar lega pe Vlad Băltățeanu de violențele suferite de victimă. Dezvăluirile vin după ce principalul suspect a negat că ar fi ucis-o pe Valentina, prezentând o altă versiune a celor întâmplate.
Fotografii misterioase în cazul Valentinei. Doi bărbați apar lângă o valiză albastră
Adrian Cuculis a povestit, în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, că a fost contactat de o persoană care susținea că deține informații despre moartea Valentinei. Aceasta i-ar fi transmis că știe cine a comis crima și că Vlad Băltățeanu, iubitul tinerei și principalul suspect în dosar, nu ar avea nicio legătură cu uciderea ei.
Pentru a-și susține afirmațiile, persoana respectivă i-a trimis avocatului mai multe fotografii. Într-una dintre imagini ar apărea doi bărbați îmbrăcați în haine negre, aflați lângă o valiză albastră. Potrivit relatărilor, în apropierea acestora s-ar observa și mai multe cuțite. Nu există însă o confirmare oficială că fotografia surprinde locul sau momentul în care a fost ascuns trupul victimei.
Avocatul spune că a încercat să verifice dacă imaginea a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale și că a discutat despre aceasta cu procurorul de caz. Totodată, a dezvăluit că a primit și alte fotografii de la o persoană din Elveția, care ar avea legătură cu un apel video efectuat de Vlad Băltățeanu.
„Vreau să spun o chestiune. Eu n-am vrut să dau informația asta publică, am dezbătut-o doar cu procurorul de caz. În urmă cu două zile, am primit niște fotografii. Primesc niște mesaje din partea unei persoane care, mă rog, nu contează dacă rămâne anonimă sau e publică. Persoana spune cu o siguranță ieșită din comun că el știe cine a omorât-o pe Valentina, respectiv, în niciun caz Vlad, pe care îl cunoaște foarte bine.
I-am spus: «Domnule, din astea primesc în fiecare zi». Mi-a trimis o poză pe care am verificat-o din vreo trei surse diferite, cu AI-ul. Adică să văd dacă e făcută cu inteligența artificială. Era o poză cu doi bărbați care o înghesuiau pe Valentina în valiză. M-a sunat și băiatul acela din Elveția, care mi-a trimis și el niște poze de la momentul în care Vlad Băltățeanu l-a sunat pe video. Deci ceea ce cred eu că se întâmplă în momentul acesta este un fenomen care apare, dintr-odată, în jurul lui Vlad Băltățeanu”, a declarat Adrian Cuculis.
Avocatul familiei suspectează o încercare de a distrage atenția de la Vlad Băltățeanu
Deși fotografiile primite ridică noi semne de întrebare, Adrian Cuculis spune că nu le consideră automat dovezi care ar demonstra implicarea altor persoane în moartea Valentinei. Avocatul nu exclude posibilitatea ca imaginile să fi fost înscenate, iar persoanele care le-au trimis să urmărească schimbarea direcției în care este privită ancheta.
Potrivit acestuia, apariția unor astfel de informații, tocmai într-un moment în care procurorii adună probe împotriva principalului suspect, este neobișnuită. Cuculis consideră că ar putea exista persoane care încearcă să îl prezinte pe Vlad Băltățeanu drept nevinovat, deși anchetatorii ar avea deja indicii importante împotriva sa.
Avocatul a ținut să precizeze că nu îi acuză pe cei doi bărbați din fotografie de comiterea crimei. Acesta insistă asupra faptului că simpla existență a imaginilor nu înseamnă că persoanele surprinse în ele au vreo legătură cu moartea Valentinei.
„Poate să fie o mega cioacă, poate să nu fie. Se putea duce orice fel de scelerat să facă poze exact acolo, cu un geamantan, o valiză identică și cam asta e. Adică eu îți spun doar ce apare. Eu nu spun că, uite, ăștia sunt criminali. Eu spun doar că există și acest trend în momentul de față, prin care unii și alții încearcă să-l albească pe Vlad Băltățeanu într-un mod nejustificat”, a explicat Adrian Cuculis.
Probe ADN în dosarul Valentinei. Ce spune avocatul despre anchetă
Dincolo de fotografiile primite, avocatul familiei susține că procurorii au adunat un număr important de probe care ar putea clarifica împrejurările în care a murit Valentina. Acesta consideră că dovezile existente în dosar sunt suficient de puternice pentru a susține acuzațiile formulate împotriva principalului suspect. Printre elementele menționate de Cuculis se numără urmele de sânge descoperite în locuința în care s-ar fi produs crima, pe saltea și în valiza în care a fost găsit trupul tinerei. Avocatul a vorbit și despre alte probe biologice, inclusiv urme care ar putea proveni de sub unghiile victimei și care ar avea legătură cu o posibilă confruntare fizică.
În opinia sa, aceste dovezi ar putea avea o importanță decisivă, indiferent de explicațiile pe care Vlad Băltățeanu le-ar oferi în continuare anchetatorilor. Totuși, rezultatele complete ale expertizelor invocate de avocat nu au fost prezentate public într-un comunicat oficial al procurorilor.
„Ce cunosc eu că există în dosar în momentul de față și o să cunosc și mai bine peste foarte puțin timp, adică peste vreo două zile, în speță, au reușit să strângă un probatoriu atât de larg încât Băltățeanu, dacă spune că a venit unchiul, frații, mătușile sau oricine altcineva și a omorât-o pe Valentina, nu mai contează. Probele deja îl incriminează pe el suficient de mult. Sunt niște probe care, în momentul de față, bineînțeles că nu sunt în spațiul public, dar ele există în dosarul cauzei.
La dosarul cauzei sunt administrate corespunzător și sunt foarte importante. Analiza ADN este de netăgăduit, că ai sângele ei în imobil, sângele ei pe saltea, sângele în valiză. Mai există niște probe biologice care îl leagă din nou pe Băltățeanu de această violență, intermediară faptei principale de omor. Mă refer la probe materiale, însemnând unghii, care sunt puse în context ADN cu făptuitorul, cu inculpatul din această cauză”, a declarat avocatul familiei Valentinei.
Ce a declarat Vlad Băltățeanu despre moartea Valentinei
Vlad Băltățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, a negat că ar fi ucis-o pe tânără. Potrivit informațiilor apărute anterior în anchetă, acesta ar fi susținut că a găsit-o deja fără viață în locuință și că, speriat de cele întâmplate, a decis să ascundă trupul într-o valiză. Bărbatul ar fi recunoscut că a transportat ulterior valiza și a aruncat-o în râul Olt, dar nu și că ar fi provocat moartea victimei. În alte declarații apărute în spațiul public, acesta ar fi încercat să îndrepte suspiciunile către unchiul său, variantă care a intrat în atenția anchetatorilor.
Valentina Tănăsie avea 28 de ani și a fost găsită moartă în luna septembrie, în zona barajului Ionești, din județul Vâlcea. Rezultatele examinării medico-legale au indicat că tânăra a avut parte de o moarte violentă, iar cercetările au dus la identificarea iubitului său drept principal suspect. Vlad Băltățeanu s-a predat autorităților din Elveția și a fost adus în România pe 6 octombrie, pentru continuarea procedurilor judiciare. Ancheta privind moartea Valentinei este în desfășurare, iar stabilirea responsabilității penale aparține instanței de judecată.
În acest moment, fotografiile despre care vorbește Adrian Cuculis nu au fost confirmate oficial ca probe autentice din momentul comiterii crimei. Avocatul familiei susține însă că dovezile biologice strânse de procurori ar putea avea un rol esențial în stabilirea împrejurărilor în care Valentina și-a pierdut viața.
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