Răsturnare de situație în cazul fetei din valiză! Avocatul familiei a primit fotografii cu doi bărbați: „O înghesuiau pe Valentina în valiză”

Publicat 14 oct. 2026, 14:15 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei, susține că a primit fotografii în care apar doi bărbați lângă o valiză albastră, asemănătoare celei în care a fost descoperit trupul tinerei. Imaginile i-au fost trimise de o persoană care pretinde că știe cine a ucis-o pe Valentina și care susține că principalul suspect, Vlad Băltățeanu, nu ar fi vinovat.

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