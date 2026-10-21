Noi detalii în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Ce au descoperit anchetatorii sub unghiile victimei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 17:30

Ancheta în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză abandonată în râul Olt, scoate la iveală noi informații. Primele concluzii ale analizelor ADN ar indica faptul că victima ar fi încercat să se apere înainte de a muri. Sub unghiile tinerei au fost identificate urme de piele, probe care ar putea contribui la reconstituirea ultimelor sale momente de viață.

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