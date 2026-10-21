Noi detalii în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Ce au descoperit anchetatorii sub unghiile victimei

Ancheta în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză abandonată în râul Olt, scoate la iveală noi informații. Primele concluzii ale analizelor ADN ar indica faptul că victima ar fi încercat să se apere înainte de a muri. Sub unghiile tinerei au fost identificate urme de piele, probe care ar putea contribui la reconstituirea ultimelor sale momente de viață.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia din județul Vâlcea și pentru a clarifica toate împrejurările în care a fost ucisă Valentina. În acest dosar, probele biologice și imaginile analizate de procurori ar putea avea un rol important în stabilirea succesiunii evenimentelor.
Ce au scos la iveală analizele ADN în cazul Valentinei
Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, urmele de piele descoperite sub unghiile victimei ar putea susține ipoteza unei confruntări fizice înainte de moartea acesteia.
Aceste indicii sunt importante pentru anchetatori, deoarece pot ajuta la stabilirea eventualului contact fizic dintre victimă și persoana suspectată de comiterea crimei. Rezultatele analizelor trebuie însă interpretate împreună cu celelalte probe strânse la dosar, pentru a putea fi stabilite împrejurările exacte ale decesului.
Procurorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața tinerei și să stabilească ce s-a întâmplat înainte ca trupul acesteia să fie transportat într-o valiză și abandonat în râul Olt.
Imagini care ar putea reconstitui traseul suspectului după crimă
În dosarul instrumentat de anchetatori au fost incluse și imagini care ar surprinde traseul parcurs de Vlad Bălțățeanu după moartea Valentinei. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, materialele video ar putea ajuta la clarificarea deplasărilor efectuate și a modului în care valiza cu trupul tinerei a ajuns în râul Olt.
Analizarea acestor imagini, alături de probele biologice și celelalte date strânse în timpul cercetărilor, urmărește să stabilească succesiunea faptelor și să verifice ipotezele luate în calcul de procurori.
Bărbatul de 30 de ani, aflat în arest în acest dosar, a ales să își exercite dreptul la tăcere și nu a oferit explicații anchetatorilor cu privire la acuzațiile care i se aduc.
Conform informațiilor atribuite unor persoane apropiate acestuia, bărbatul ar fi susținut că nu își amintește să o fi ucis pe Valentina și că ar fi găsit-o fără viață lângă el, în pat. Această versiune nu reprezintă însă o concluzie a anchetei și trebuie verificată în raport cu probele existente.
Ce spune avocatul familiei Valentinei despre comportamentul suspectului
Adrian Cuculis, avocatul familiei tinerei ucise, a făcut declarații publice despre comportamentul lui Vlad Bălțățeanu în timpul audierilor. Acesta a povestit că a avut ocazia să îl observe pe bărbat în cadrul unei videoconferințe organizate cu Parchetul.
Avocatul a afirmat că, în opinia sa, suspectul părea foarte atent la felul în care se comportă în fața autorităților și nu ar fi manifestat semne evidente de remușcare.