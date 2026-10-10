Crimă Olt. Iubitul Valentinei și unchiul său ar putea fi testați cu detectorul de minciuni

Publicat 10 oct. 2026, 10:46 Sursă Realitatea PLUS

Răsturnare șocantă în cazul tinerei care a fost ucisă de iubit și băgată într-o valiză. Deși s-a predat, Vlad Băltățeanu - principalul suspect - neagă că ar fi ucis-o pe Valentina și aruncă vina pe unchiul lui. Alături de acesta, suspectul ar urma să fie supus testului poligraf.

Distribuie articolul