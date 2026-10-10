Crimă Olt. Iubitul Valentinei și unchiul său ar putea fi testați cu detectorul de minciuni

Răsturnare șocantă în cazul tinerei care a fost ucisă de iubit și băgată într-o valiză. Deși s-a predat, Vlad Băltățeanu - principalul suspect - neagă că ar fi ucis-o pe Valentina și aruncă vina pe unchiul lui. Alături de acesta, suspectul ar urma să fie supus testului poligraf.
Anchetatorii iau în calcul testarea cu poligraful a iubitului Valentinei și a unchiului acestuia, în contextul în care declarațiile celor doi nu coincid. Potrivit surselor judiciare citate de Realitatea PLUS, o altă măsură avută în vedere este confruntarea celor doi pentru clarificarea contradicțiilor din mărturii.
Vlad Băltățeanu, principalul suspect în cazul tinerei găsite fără viață într-o valiză aruncată în râul Olt a fost adus din Elveția și urmează să fie prezentat magistraților din Vâlcea.
Ce le-a spus suspectul anchetatorilor despre moartea Valentinei
La audieri, iubitul tinerei a negat că ar fi ucis-o. Acesta a susținut că între el și unchiul său, Grigore, ar fi izbucnit un conflict în timpul căruia cei doi s-ar fi agresat fizic.
Potrivit versiunii prezentate de suspect, unchiul său ar fi rămas în locuință atât în timpul nopții, cât și în dimineața următoare. Bărbatul susține că ar fi găsit-o pe Valentina fără suflare, s-ar fi speriat și ar fi ascuns cadavrul într-o valiză, pe care ulterior ar fi aruncat-o în râul Olt.
Unchiul său, audiat la rândul lui de anchetatori, ar fi prezentat o versiune diferită asupra evenimentelor. Contradicțiile dintre declarații sunt unul dintre motivele pentru care anchetatorii iau în calcul testarea cu poligraful și o posibilă confruntare.
Cum a fost convins suspectul să se predea în Elveția
Bărbatul din Elveția care l-ar fi convins pe suspect să se predea susține că acesta i-ar fi relatat aceeași versiune a evenimentelor pe care a prezentat-o ulterior la audieri. Potrivit acestuia, discuția ar fi durat aproximativ două ore. Suspectul ar fi avut emoții și s-ar fi temut să se predea, însă, în cele din urmă, ar fi acceptat să contacteze poliția.
Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor în care a murit Valentina și pentru clarificarea rolului pe care l-ar fi avut fiecare dintre cei doi bărbați în acest caz.