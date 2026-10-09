Vlad Bălțățeanu, prima audiere în cazul tinerei al cărei trup a fost aruncat în Olt, într-o valiză

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 oct. 2026, 07:20

Vlad Bălțățeanu urmează să fie audiat pentru prima dată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în dosarul în care este acuzat de omor și de ascunderea cadavrului Valentinei într-o valiză, aruncată ulterior în râul Olt. În paralel, anchetatorii iau în calcul audierea unchiului său, după ce numele acestuia a apărut în declarațiile din dosar.

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