Vlad Bălțățeanu, prima audiere în cazul tinerei al cărei trup a fost aruncat în Olt, într-o valiză

Vlad Bălțățeanu urmează să fie audiat pentru prima dată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în dosarul în care este acuzat de omor și de ascunderea cadavrului Valentinei într-o valiză, aruncată ulterior în râul Olt. În paralel, anchetatorii iau în calcul audierea unchiului său, după ce numele acestuia a apărut în declarațiile din dosar.
Vlad Bălțățeanu urmează să fie audiat pentru prima dată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, astăzi, la ora 10.30.
Potrivit presei locale, Tânărul ar fi afirmat că nu a omorât-o pe tânără, chiar dacă recunoaște că a lovit-o în orele de dinaintea decesului, însă informația nu poate fi verificată, după cum relatează Se întâmplă în Vâlcea.
Anchetatorii încearcă să stabilească exact împrejurările în care a murit tânăra de 28 de ani. După audiere, procurorii ar putea decide efectuarea unor noi acte de urmărire penală, inclusiv o eventuală reconstituire, dacă declarațiile suspectului și probele din dosar vor impune acest lucru
Procurorii iau în calcul și audierea unchiului tânărului, după ce numele acestuia a apărut în declarațiile din dosar. O altă direcție importantă a anchetei este stabilirea faptului dacă victima se afla sub dominația inculpatului, aspect care poate influența încadrarea juridică a faptei.