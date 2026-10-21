Mister la Pitești! Un elan, specie dispărută din România de aproape 200 de ani, a fost lovit mortal de un camion

Publicat 21 oct. 2026, 16:55 Actualizat 21 oct. 2026, 16:57

Un incident neobișnuit a avut loc în județul Argeș, unde un elan a fost lovit mortal de un camion, după ce a ajuns pe un drum intens circulat din apropierea municipiului Pitești. Animalul sălbatic a fost observat de mai mulți șoferi cu puțin timp înainte de impact, în timp ce se deplasa dezorientat pe șoseaua care face legătura cu orașul Mioveni. Apariția sa ridică numeroase semne de întrebare, în condițiile în care specia a dispărut din fauna României în urmă cu aproximativ două secole.

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