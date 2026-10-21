Mister la Pitești! Un elan, specie dispărută din România de aproape 200 de ani, a fost lovit mortal de un camion

Un incident neobișnuit a avut loc în județul Argeș, unde un elan a fost lovit mortal de un camion, după ce a ajuns pe un drum intens circulat din apropierea municipiului Pitești. Animalul sălbatic a fost observat de mai mulți șoferi cu puțin timp înainte de impact, în timp ce se deplasa dezorientat pe șoseaua care face legătura cu orașul Mioveni. Apariția sa ridică numeroase semne de întrebare, în condițiile în care specia a dispărut din fauna României în urmă cu aproximativ două secole.
Elan surprins pe șosea, în apropiere de Pitești. Cum s-a produs accidentul
Momentele premergătoare accidentului au fost surprinse de participanții la trafic. În imaginile filmate, elanul poate fi văzut alergând în apropierea carosabilului, la ieșirea din Pitești spre Mioveni, într-o zonă în care circulația rutieră este intensă.
Animalul părea dezorientat și se apropia periculos de vehiculele aflate în mișcare. La scurt timp, acesta a ajuns în fața unui camion, iar șoferul nu a mai reușit să evite impactul.
Polițiștii rutieri din județul Argeș au fost alertați în cursul nopții cu privire la producerea accidentului, pe DN 73, în comuna Mărăcineni.
„În cursul nopții, polițiștii rutieri Argeș au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 73, în comuna Mărăcineni, între un camion și un animal”, a declarat Octavian Iancu, reprezentant al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pentru obsevatornews.ro.
Conform informațiilor oferite de șofer, elanul ar fi sărit brusc în fața camionului, fără să îi mai permită să evite coliziunea. În urma impactului, animalul a murit.
Pentru îndepărtarea acestuia de pe șosea, polițiștii au solicitat sprijinul mai multor vânători.
Localnicii au venit să vadă animalul neobișnuit. „Ce să caute aici?”
Vestea că un elan a fost găsit mort în apropiere de Pitești s-a răspândit rapid, iar mai mulți localnici au venit la fața locului pentru a vedea animalul, surprinși de prezența unei asemenea specii în zonă.
Pentru unii dintre cei care locuiesc în apropiere, întâlnirea cu un elan era o premieră.
Alți oameni au mărturisit că au ajuns în zonă din curiozitate, nevenindu-le să creadă că un asemenea animal sălbatic ar putea apărea pe un drum din județul Argeș, arată observatornews.ro.
De unde a apărut elanul din Argeș? Polițiștii încearcă să afle proveniența animalului
Cea mai mare necunoscută în acest caz este modul în care elanul a ajuns în apropierea municipiului Pitești. Animalul avea aproape trei ani, iar circumstanțele în care a ajuns în această regiune urmează să fie clarificate.
Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că exemplarul ar fi fost crescut în captivitate și ar fi putut fi deținut fără respectarea prevederilor legale. Deocamdată, proveniența sa nu este stabilită.
Ancheta este complicată și de faptul că elanul este o specie care nu mai face parte, în mod obișnuit, din fauna României de aproximativ 200 de ani. În aceste condiții, autoritățile încearcă să afle dacă animalul provenea dintr-o colecție privată sau dintr-o altă sursă.
Program de repopulare cu elani în județul Neamț
Apariția animalului din Argeș atrage atenția și în contextul demersurilor de reintroducere a speciei în România. Începând din primăvară, specialiștii din cadrul Parcului Natural Vânători-Neamț desfășoară eforturi pentru repopularea zonei cu elani.
Totuși, distanța dintre județul Neamț și locul accidentului din Argeș ridică întrebări cu privire la posibilitatea ca exemplarul să fi ajuns singur până în apropiere de Pitești, fără să fie observat pe traseu.
Un alt elan, filmat în România la sfârșitul anului trecut
Cazul din județul Argeș nu este singurul în care un elan a atras atenția oamenilor în România. La finalul anului trecut, un exemplar a fost filmat în apropierea unei păduri din județul Hunedoara.
Astfel de apariții sunt neobișnuite, având în vedere că specia a dispărut din fauna țării în urmă cu aproximativ două secole. Prezența unor exemplare în diferite regiuni readuce în atenție problema originii acestora și posibilitatea revenirii elanului în anumite habitate naturale.
Elanul, cel mai mare reprezentant al familiei cerbilor
Elanul este considerat cea mai mare specie de cerb din lume și poate ajunge la o greutate de aproximativ 700 de kilograme. Impunător prin dimensiuni, animalul este adaptat unor habitate întinse, în care poate găsi hrană și condiții potrivite pentru deplasare.
În trecut, elanii trăiau și pe teritoriul României. Reducerea suprafețelor împădurite și vânătoarea excesivă au contribuit însă la dispariția speciei din fauna locală.