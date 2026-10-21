„Lacul lebedelor”, așa cum nu l-ai mai văzut! Spectacole din Singapore, Portugalia și China, la festivalul Transilvania STEPS din Cluj

Cluj-Napoca se pregătește să devină, timp de trei zile, un punct de întâlnire pentru artiști și iubitori ai dansului contemporan din întreaga lume. Între 6 și 8 noiembrie 2026, Festivalul Internațional Transilvania STEPS aduce în fața publicului spectacole din Singapore, Portugalia și China, alături de ateliere, întâlniri cu specialiști și o expoziție fotografică dedicată mișcării. Printre momentele programului se numără o reinterpretare contemporană a celebrului balet „Lacul lebedelor”, dar și două spectacole care explorează teme precum fragilitatea existenței și ritmul alert al vieții moderne.
Organizat de Asociația STEPS, festivalul propune o întâlnire cu dansul dincolo de formulele clasice, în care gesturile, mișcarea și expresivitatea corpului devin mijloace de a spune povești. Inițiat la Cluj-Napoca în 2014, evenimentul continuă să aducă în România artiști din spații culturale diferite, oferind publicului ocazia să descopere noi perspective asupra artei coregrafice.
Dansul contemporan din Singapore deschide festivalul
Prima seară a festivalului, vineri, 6 noiembrie, începe la ora 18:00, la Teatrul Maghiar de Stat Cluj, cu spectacolul „The 11th Hour”, prezentat de compania Decadance Co din Singapore.
Spectacolul reunește două coregrafii semnate de Rachel Lum și Sam Coren, construite în jurul unor teme profund umane: pierderea, sfârșitul existenței și încercarea oamenilor de a înțelege necunoscutul.
Deși subiectele sunt grave, abordarea artistică include satiră, absurd și umor întunecat, într-o combinație care propune o perspectivă diferită asupra fragilității vieții. Fondată în 2019, compania Decadance Co este cunoscută pentru proiectele sale coregrafice și interdisciplinare, în care mișcarea devine un instrument de expresie și comunicare.
„Lacul lebedelor”, reinterpretat prin dans contemporan
Tot vineri, 6 noiembrie, de la ora 20:00, scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca găzduiește „Swan Lake”, prezentat de Quorum Dance Company din Portugalia.
Spectacolul propune o reinterpretare a unuia dintre cele mai cunoscute titluri din istoria baletului, pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski. Coregraful Daniel Cardoso aduce povestea într-un limbaj contemporan, păstrând legătura cu tradiția, dar explorând noi posibilități de expresie prin mișcare.
În această versiune, universul clasic al „Lacului lebedelor” este privit prin sensibilitatea prezentului. Publicul va putea descoperi o abordare care îmbină memoria unui spectacol emblematic cu libertatea creativă specifică dansului contemporan.
Daniel Cardoso, fondatorul Quorum Dance Company, s-a format la Lisabona și New York, iar parcursul său artistic include colaborarea cu Martha Graham Dance Company, una dintre companiile importante din istoria dansului modern.
Un spectacol din China încheie cele trei zile de festival
Duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00, festivalul se încheie la Opera Națională Română Cluj-Napoca, cu „Neverending”, prezentat de BeijingDance/LDTX din China.
În coregrafia lui Feng Xiao-ming, spectacolul explorează ritmul accelerat al lumii contemporane, în care oamenii sunt permanent conectați și expuși unui flux continuu de informații și stimuli.
Prin mișcări repetitive și gesturi care se succed în cicluri, dansatorii construiesc o reflecție asupra timpului, a agitației cotidiene și a nevoii de a regăsi momente de liniște.
Înființată în 2005, compania BeijingDance/LDTX promovează dezvoltarea unor limbaje coregrafice proprii și participă la proiecte internaționale dedicate dansului contemporan.
Festivalul propune și experiențe dincolo de scenă
Transilvania STEPS nu se limitează la spectacolele prezentate în sălile de teatru. Programul include și activități prin care publicul poate descoperi dansul dintr-o perspectivă mai apropiată.
Workshopul „Dincolo de privire”, susținut de Decadance Co, este dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere și explorează posibilitățile de exprimare prin mișcare și percepție corporală. În același timp, „Gaga Movement Workshop” îi invită pe participanți să își descopere propriile posibilități de mișcare, fără a pune accent exclusiv pe tehnica dansului.
Conferința „The Moving Body” reunește specialiști în dans contemporan pentru discuții despre corp, creație artistică și comunicare.
Programul este completat de expoziția fotografică „MOVE”, semnată de Nicu Cherciu, care surprinde expresivitatea mișcării și momentele efemere ale dansului. Fotografiile propun o altă modalitate de a privi arta coregrafică, de această dată prin imagini care păstrează un gest sau o expresie într-o singură clipă.
Festivalul Internațional Transilvania STEPS este organizat de Asociația STEPS, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Printre partenerii evenimentului se numără Universitatea Babeș-Bolyai, Opera Națională Română Cluj-Napoca, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” și Teatrul Maghiar de Stat Cluj. Programul complet, informațiile despre participare și biletele sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului.