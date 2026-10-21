„Lacul lebedelor”, așa cum nu l-ai mai văzut! Spectacole din Singapore, Portugalia și China, la festivalul Transilvania STEPS din Cluj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 14:43

Cluj-Napoca se pregătește să devină, timp de trei zile, un punct de întâlnire pentru artiști și iubitori ai dansului contemporan din întreaga lume. Între 6 și 8 noiembrie 2026, Festivalul Internațional Transilvania STEPS aduce în fața publicului spectacole din Singapore, Portugalia și China, alături de ateliere, întâlniri cu specialiști și o expoziție fotografică dedicată mișcării. Printre momentele programului se numără o reinterpretare contemporană a celebrului balet „Lacul lebedelor”, dar și două spectacole care explorează teme precum fragilitatea existenței și ritmul alert al vieții moderne.

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