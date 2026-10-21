Accident pe Mihai Bravu: motociclist proiectat în două mașini. Fragmentele au lovit un tramvai

Publicat 21 oct. 2026, 13:33 Actualizat 21 oct. 2026, 13:34

Un motociclist a fost rănit și transportat la spital, miercuri dimineață, după un accident rutier produs pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 2 al Capitalei. În urma impactului cu un autoturism, bărbatul a fost proiectat în alte două mașini, iar fragmente din motocicletă au lovit un tramvai. Accidentul a avut loc în jurul orei 11, iar circulația rutieră și a tramvaielor a fost restricționată pe o parte a arterei, potrivit Brigăzii Rutiere.

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