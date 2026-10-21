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Locale· 1 min citire
Accident pe Mihai Bravu: motociclist proiectat în două mașini. Fragmentele au lovit un tramvai
Ambulanță
Publicat21 oct. 2026, 13:33
Actualizat21 oct. 2026, 13:34
Un motociclist a fost rănit și transportat la spital, miercuri dimineață, după un accident rutier produs pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 2 al Capitalei. În urma impactului cu un autoturism, bărbatul a fost proiectat în alte două mașini, iar fragmente din motocicletă au lovit un tramvai. Accidentul a avut loc în jurul orei 11, iar circulația rutieră și a tramvaielor a fost restricționată pe o parte a arterei, potrivit Brigăzii Rutiere.
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