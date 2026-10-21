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Accident pe Mihai Bravu: motociclist proiectat în două mașini. Fragmentele au lovit un tramvai

Ambulanță

Ambulanță

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Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 13:33
Actualizat21 oct. 2026, 13:34

Un motociclist a fost rănit și transportat la spital, miercuri dimineață, după un accident rutier produs pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 2 al Capitalei. În urma impactului cu un autoturism, bărbatul a fost proiectat în alte două mașini, iar fragmente din motocicletă au lovit un tramvai. Accidentul a avut loc în jurul orei 11, iar circulația rutieră și a tramvaielor a fost restricționată pe o parte a arterei, potrivit Brigăzii Rutiere.

Cum s-a produs accidentul de pe Mihai Bravu

Din primele cercetări, motociclistul se deplasa pe Șoseaua Mihai Bravu dinspre Bulevardul Ferdinand I către Piața Bucur Obor, când a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula în aceeași direcție. În urma impactului, acesta a fost proiectat în alte două autovehicule, iar părți din caroseria motocicletei au lovit un tramvai. 

Motociclistul a suferit răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Nu au fost comunicate public, până la acest moment, detalii suplimentare despre starea sa de sănătate.

Trafic restricționat în zonă

În urma accidentului, traficul rutier și circulația tramvaielor au fost restricționate pe benzile 1 și 2 ale Șoselei Mihai Bravu, pe sensul de mers dinspre Bulevardul Ferdinand I către Piața Bucur Obor. Șoferii și călătorii au fost afectați de intervenția echipajelor și de cercetările desfășurate la fața locului. 

Conducătorii autovehiculelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost zero. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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