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Locale· 1 min citire
Incendiu în Harghita: trei locuințe, cuprinse de flăcări. Acoperișurile, afectate pe 200 de metri pătrați
Incendiu Harghita
Publicat21 oct. 2026, 09:10
Actualizat21 oct. 2026, 09:14
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 21 octombrie, la trei locuințe din comuna Gălăuțaș, județul Harghita. Flăcările s-au extins la acoperișurile caselor, pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați. Pompierii militari și voluntari au intervenit pentru stingerea focului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost localizat.
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