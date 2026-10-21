Incendiu în Harghita: trei locuințe, cuprinse de flăcări. Acoperișurile, afectate pe 200 de metri pătrați

Publicat 21 oct. 2026, 09:10 Actualizat 21 oct. 2026, 09:14

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 21 octombrie, la trei locuințe din comuna Gălăuțaș, județul Harghita. Flăcările s-au extins la acoperișurile caselor, pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați. Pompierii militari și voluntari au intervenit pentru stingerea focului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost localizat.

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