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Locale· 1 min citire

Incendiu în Harghita: trei locuințe, cuprinse de flăcări. Acoperișurile, afectate pe 200 de metri pătrați

Incendiu Harghita

Incendiu Harghita

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 09:10
Actualizat21 oct. 2026, 09:14

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 21 octombrie, la trei locuințe din comuna Gălăuțaș, județul Harghita. Flăcările s-au extins la acoperișurile caselor, pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați. Pompierii militari și voluntari au intervenit pentru stingerea focului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost localizat.

Incediu în județul Harghita

Potrivit Informația Harghitei, la locul intervenției au fost mobilizați pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție nr. 2 Toplița, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora au intervenit și serviciile voluntare pentru situații de urgență din localitățile Gălăuțaș și Sărmaș.

La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la nivelul acoperișurilor celor trei locuințe. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au continuat acțiunile pentru stingerea acestuia. Cauza izbucnirii focului nu a fost precizată în informarea publicată până la acest moment.

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