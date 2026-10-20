Bătaie în curtea Spitalului Universitar din București! Doi frați, reținuți după ce și-ar fi agresat mama vitregă și un văr

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 18:48

Un conflict izbucnit în curtea Spitalului Universitar de Urgență București s-a încheiat cu intervenția poliției și reținerea a doi bărbați, în vârstă de 43 și 45 de ani. Cei doi sunt acuzați că și-ar fi agresat mama vitregă și un văr, pe fondul unor neînțelegeri privind situația medicală a tatălui lor, internat în spital. În timpul altercației, ar fi fost distrus și un bun care îi aparținea femeii.

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