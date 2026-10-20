Bătaie în curtea Spitalului Universitar din București! Doi frați, reținuți după ce și-ar fi agresat mama vitregă și un văr

Un conflict izbucnit în curtea Spitalului Universitar de Urgență București s-a încheiat cu intervenția poliției și reținerea a doi bărbați, în vârstă de 43 și 45 de ani. Cei doi sunt acuzați că și-ar fi agresat mama vitregă și un văr, pe fondul unor neînțelegeri privind situația medicală a tatălui lor, internat în spital. În timpul altercației, ar fi fost distrus și un bun care îi aparținea femeii.
Potrivit unor surse judiciare, disputa ar fi pornit de la intenția celor doi bărbați ca tatăl lor, despre care se afirmă că este menținut în viață cu ajutorul aparatelor, să fie deconectat de la acestea. Mama vitregă și vărul celor doi s-ar fi opus, iar neînțelegerile ar fi degenerat într-un episod violent.
Poliția a fost alertată printr-un apel la 112
Incidentul s-a petrecut luni după-amiază, în curtea unei unități medicale din Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii Secției 17 au fost chemați printr-un apel la numărul de urgență 112, după ce au fost semnalate agresiuni fizice între mai multe persoane.
La sosirea echipajelor, oamenii legii au identificat două persoane care ar fi fost agresate: un bărbat în vârstă de 60 de ani și o femeie de 62 de ani, arată news.ro.
Din primele cercetări a reieșit că între membrii familiei ar fi izbucnit un conflict spontan, alimentat de neînțelegeri legate de o rudă internată în spital. În timpul altercației, cei doi ar fi fost loviți, iar ochelarii femeii s-ar fi spart după ce au căzut în timpul incidentului.
Polițiștii au început imediat verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele și identificarea persoanelor implicate.
Doi bărbați, reținuți pentru 24 de ore
În urma investigațiilor, polițiștii au identificat doi suspecți, în vârstă de 43 și 45 de ani. Aceștia au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore.
Pe numele celor doi au fost emise și ordine de protecție provizorii, potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei.
Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că violențele ar fi provocat tulburarea ordinii și liniștii publice în incinta unității medicale. În prezent, cercetările vizează trei infracțiuni: lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Cei doi bărbați urmează să fie prezentați magistraților, cu propuneri legale, în cadrul procedurilor judiciare.
Conflictul ar fi pornit de la situația tatălui internat
Potrivit surselor judiciare, neînțelegerile dintre rude ar fi fost legate de deciziile privind îngrijirea tatălui celor doi suspecți, care se află internat și ar fi dependent de aparate pentru menținerea funcțiilor vitale.
Cei doi fii ar fi dorit întreruperea susținerii artificiale a funcțiilor vitale, în timp ce mama vitregă și vărul lor nu ar fi fost de acord cu această variantă. Discuțiile ar fi degenerat, iar conflictul s-ar fi transformat într-o agresiune fizică.
Aceste detalii provin din surse judiciare, în timp ce comunicatul oficial al poliției menționează existența unor neînțelegeri familiale privind un membru al familiei internat în spital.
Unul dintre suspecți ar fi impresarul unor cântăreți de manele
Conform acelorași surse, unul dintre bărbații reținuți ar fi impresarul mai multor cântăreți de manele. Identitatea acestuia nu a fost precizată în comunicatul oficial al Poliției Capitalei.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 17, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea răspunderii judiciare a persoanelor implicate.
Cei doi bărbați beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.