Bătaie în curtea unei școli din Timișoara! Părinții au sărit la un profesor după ce acesta le-a certat copilul. Scandalul, filmat - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 14:45

Scene violente în curtea unei școli din Timișoara! Un profesor de sport, mai mulți părinți și elevi au fost implicați într-un scandal care a degenerat într-o bătaie, miercuri, 14 octombrie. Totul ar fi pornit după ce cadrul didactic i-a atras atenția unui copil că trebuie să respecte regulile de comportament în timpul orei. Nemulțumiți de cele întâmplate, părinții elevului au venit la școală, iar conflictul a scăpat de sub control. Întreaga scenă a fost filmată.

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