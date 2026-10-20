Bărbat găsit mort în Cimitirul Eroilor din Timișoara. Ce au arătat imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Descoperire șocantă în Cimitirul Eroilor din Timișoara, unde un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost găsit fără viață. Victima prezenta răni în zona gâtului și a inimii, provocate de un obiect tăietor-înțepător, iar în apropierea trupului a fost descoperit și un cuțit. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
Bărbatul a fost descoperit fără viață în cimitir
Alerta a fost dată în jurul orei 18:00, după ce o persoană care se afla în cimitir a observat un bărbat căzut și a cerut ajutor printr-un apel la numărul unic de urgență 112.
La fața locului au ajuns echipaje medicale și polițiști. În urma verificărilor, cadrele medicale au constatat că bărbatul nu mai prezenta semne vitale.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, victima avea leziuni în zone vitale ale corpului. Lângă aceasta a fost identificat un cuțit, obiect care a intrat în atenția anchetatorilor și urmează să fie analizat în cadrul investigației.
Ce au surprins camerele de supraveghere din Cimitirul Eroilor
Pentru a reconstitui ultimele momente dinaintea decesului, polițiștii au verificat imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere instalat în incinta cimitirului.
Conform primelor informații apărute în spațiul public, înregistrările ar indica posibilitatea ca bărbatul să își fi provocat singur rănile. Ipoteza nu reprezintă însă o concluzie definitivă, iar circumstanțele în care s-a produs decesul trebuie stabilite oficial în urma cercetărilor.
Anchetatorii continuă să adune probe și să verifice toate informațiile care ar putea contribui la clarificarea cazului. De asemenea, urmează să fie stabilite cu exactitate succesiunea evenimentelor și cauza care a dus la moartea bărbatului, arată Pagina de Timiș.
Necropsia va stabili cauza exactă a morții
Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul de Medicină Legală, unde medicii legiști vor efectua necropsia.
Examinarea medico-legală este esențială pentru determinarea cauzei decesului și pentru stabilirea naturii leziunilor suferite de victimă. Rezultatele acesteia vor fi analizate împreună cu probele ridicate de la fața locului și cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
Cazul a provocat emoție în comunitatea locală, mai ales din cauza circumstanțelor în care a fost făcută descoperirea. Până la finalizarea investigațiilor, autoritățile nu au stabilit oficial toate împrejurările tragediei.