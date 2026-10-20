Bărbat găsit mort în Cimitirul Eroilor din Timișoara. Ce au arătat imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 23:50

Descoperire șocantă în Cimitirul Eroilor din Timișoara, unde un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost găsit fără viață. Victima prezenta răni în zona gâtului și a inimii, provocate de un obiect tăietor-înțepător, iar în apropierea trupului a fost descoperit și un cuțit. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

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