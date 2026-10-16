El este tânărul mort în accidentul rutier dintre Teleorman și Giurgiu. Alexandru avea 34 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 20:41

Durere fără margini pentru familia și apropiații lui Alexandru-Mihai Pintenaru, care s-a stins din viață la numai 34 de ani, în urma unui tragic accident rutier. Vestea morții sale a lăsat în urmă multă suferință, iar cei care l-au iubit se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc duminică, 18 octombrie, la cimitirul Smârda.

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