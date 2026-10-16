El este tânărul mort în accidentul rutier dintre Teleorman și Giurgiu. Alexandru avea 34 de ani

Durere fără margini pentru familia și apropiații lui Alexandru-Mihai Pintenaru, care s-a stins din viață la numai 34 de ani, în urma unui tragic accident rutier. Vestea morții sale a lăsat în urmă multă suferință, iar cei care l-au iubit se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc duminică, 18 octombrie, la cimitirul Smârda.
Alexandru-Mihai Pintenaru a murit la 34 de ani
Destinul lui Alexandru-Mihai Pintenaru s-a încheiat mult prea devreme, în urma unui accident rutier care i-a îndurerat profund familia. La doar 34 de ani, tânărul a plecat dintre cei dragi, lăsând în urmă amintiri și un gol greu de suportat pentru cei care l-au cunoscut.
Anunțul decesului a fost făcut de familie, care a transmis un mesaj emoționant în care și-a exprimat durerea provocată de pierderea fiului și soțului lor.
„Cu nemărginită durere anunțăm trecerea la cele veșnice a scumpului nostru fiu și soț, Alexandru-Mihai Pintenaru, la doar 34 de ani, în urma unui tragic accident rutier”, au transmis membrii familiei îndoliate.
Pierderea neașteptată a tânărului a adus multă tristețe în rândul celor apropiați. Pentru familia sa, această despărțire înseamnă începutul unei perioade extrem de dificile, în care amintirile și momentele petrecute împreună vor rămâne neprețuite.
Unde își pot lua rămas-bun cei care l-au cunoscut
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu lui Alexandru-Mihai Pintenaru pot merge la Capela Catedralei Episcopale „Adormirea Maicii Domnului”, unde este depus trupul neînsuflețit al tânărului.
Slujba de înmormântare este programată pentru duminică, 18 octombrie, când Alexandru-Mihai va fi condus pe ultimul drum la cimitirul Smârda.
Familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut vor avea astfel ocazia să își ia rămas-bun și să îi aducă un ultim omagiu.
Accidentul care i-a curmat viața lui Alexandru
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DJ 504, în zona Valea Părului, la limita dintre județele Teleorman și Giurgiu. Un autoturism și un tractor au fost implicate într-un impact violent, în urma căruia un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Tragedia s-a produs pe drumul județean DJ 504, în apropierea graniței dintre Teleorman și Giurgiu. În accident au fost implicate un autoturism în care se aflau trei persoane și un tractor care avea atașată o semănătoare, arată Breaking News Giurgiu.
În urma coliziunii, mașina a fost grav avariată, iar două dintre persoanele aflate în autoturism au rămas încarcerate. Pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate, pompierii au intervenit cu echipaje de descarcerare.
Potrivit informațiilor disponibile, toate cele trei persoane din autoturism ar fi fost din județul Giurgiu.