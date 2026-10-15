Accident mortal la granița dintre Teleorman și Giurgiu. Un tânăr de 34 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DJ 504, în zona Valea Părului, la limita dintre județele Teleorman și Giurgiu. Un autoturism și un tractor au fost implicate într-un impact violent, în urma căruia un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Impact violent între un autoturism și un tractor
Tragedia s-a produs pe drumul județean DJ 504, în apropierea graniței dintre Teleorman și Giurgiu. În accident au fost implicate un autoturism în care se aflau trei persoane și un tractor care avea atașată o semănătoare, arată Breaking News Giurgiu.
În urma coliziunii, mașina a fost grav avariată, iar două dintre persoanele aflate în autoturism au rămas încarcerate. Pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate, pompierii au intervenit cu echipaje de descarcerare.
Potrivit informațiilor disponibile, toate cele trei persoane din autoturism ar fi fost din județul Giurgiu.
Un tânăr de 34 de ani a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare
La locul accidentului au fost găsite victime în stop cardiorespirator, echipajele medicale începând imediat manevrele de resuscitare, conform Impact News 24.
Una dintre persoanele implicate, un bărbat în vârstă de 34 de ani, fusese proiectată în urma impactului pe câmpul din apropierea drumului. Medicii au încercat să îl salveze, însă, în ciuda eforturilor depuse, au fost nevoiți să declare decesul.
O altă victimă a fost resuscitată cu succes și transportată de urgență la spital. Șoferul autoturismului a fost, de asemenea, preluat de echipele medicale pentru acordarea îngrijirilor necesare.
Și conducătorul tractorului a fost rănit
În urma coliziunii, și șoferul tractorului a avut nevoie de asistență medicală. Acesta a acuzat dureri și traumatisme la nivelul capului, fiind preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la spital.
Bărbatul le-ar fi spus celor care au intervenit că farurile unui autoturism care se apropia i-ar fi afectat vizibilitatea. Potrivit relatării sale, ar fi oprit tractorul pe marginea drumului, moment în care utilajul ar fi fost lovit de mașină.
Împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea urmează să fie stabilite de polițiști.
Intervenție de amploare a salvatorilor din două județe
Gravitatea accidentului a impus mobilizarea mai multor echipaje din Teleorman și Giurgiu.
Din Teleorman au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD, alături de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. Din județul Giurgiu au fost trimise, de asemenea, o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, un SMURD și o ambulanță SAJ.
Salvatorii au lucrat împreună pentru extragerea victimelor și acordarea primului ajutor, în timp ce cadrele medicale au efectuat manevrele de resuscitare.
Trafic blocat pe DJ 504. Poliția investighează accidentul
În urma accidentului, circulația pe DJ 504 a fost blocată complet pentru desfășurarea intervenției și efectuarea cercetărilor.
Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs impactul dintre autoturism și tractor, precum și împrejurările care au dus la moartea bărbatului de 34 de ani.
Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, cauza exactă a accidentului rămâne în curs de investigare.