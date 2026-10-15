Accident mortal la granița dintre Teleorman și Giurgiu. Un tânăr de 34 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 22:12

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DJ 504, în zona Valea Părului, la limita dintre județele Teleorman și Giurgiu. Un autoturism și un tractor au fost implicate într-un impact violent, în urma căruia un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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