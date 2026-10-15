Accident grav în județul Suceava: o mamă și cei doi copii ai săi au fost răniți și transportați la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 16:37

O mamă și cei doi copii ai săi au fost răniți într-un accident rutier produs joi după-amiază în localitatea Bosanci, din județul Suceava. În urma coliziunii dintre două autoturisme, ambele mașini au fost serios avariate, iar victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

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