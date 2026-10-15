Accident grav în județul Suceava: o mamă și cei doi copii ai săi au fost răniți și transportați la spital

O mamă și cei doi copii ai săi au fost răniți într-un accident rutier produs joi după-amiază în localitatea Bosanci, din județul Suceava. În urma coliziunii dintre două autoturisme, ambele mașini au fost serios avariate, iar victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.
Două autoturisme s-au ciocnit în trafic, la Bosanci
Accidentul rutier s-a produs joi după-amiază, în localitatea Bosanci, județul Suceava, arată Informația ta. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune puternică, în urma căreia vehiculele au suferit avarii importante.
Impactul s-a soldat cu rănirea a trei persoane din aceeași familie: o femeie și cei doi copii ai săi.
Mama și copiii au ajuns la spital
În urma accidentului, mama și cei doi minori au avut nevoie de asistență medicală și au fost transportați la spital pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.
Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează vârstele copiilor și nici gravitatea exactă a leziunilor suferite de cele trei victime.
Circumstanțele în care s-a produs coliziunea nu sunt precizate în informațiile disponibile. Cauzele accidentului și eventualele responsabilități ale conducătorilor auto urmează să fie stabilite în urma verificărilor autorităților.