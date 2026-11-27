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Locale· 1 min citire
Incendiu la un atelier auto din Cluj-Napoca. Deșeuri, componente auto și caroserii au fost cuprinse de flăcări
FOTO: News.ro
Un incendiu a izbucnit, vineri seara, în curtea unui atelier auto din municipiul Cluj-Napoca. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care au cuprins ulei uzat, materiale plastice, componente de motor, elemente din habitaclu și caroserii, incendiul fiind însoțit de degajări mari de fum.
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