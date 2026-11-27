Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 nov. 2026, 21:31

Un incendiu a izbucnit, vineri seara, în curtea unui atelier auto din municipiul Cluj-Napoca. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care au cuprins ulei uzat, materiale plastice, componente de motor, elemente din habitaclu și caroserii, incendiul fiind însoțit de degajări mari de fum.

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