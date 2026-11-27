Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 27 nov. 2026, 09:23

Un accident rutier în care au fost implicate trei vehicule și un urs s-a produs vineri dimineață, 27 noiembrie 2026, pe autostrada A1, în zona localității Cristian, județul Sibiu. Animalul a fost lovit de o autoutilitară frigorifică, care s-a răsturnat în urma impactului. Alte două autoturisme, aflate în spatele acesteia, au fost implicate în coliziune.

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