Un accident rutier în care au fost implicate trei vehicule și un urs s-a produs vineri dimineață, 27 noiembrie 2026, pe autostrada A1, în zona localității Cristian, județul Sibiu. Animalul a fost lovit de o autoutilitară frigorifică, care s-a răsturnat în urma impactului. Alte două autoturisme, aflate în spatele acesteia, au fost implicate în coliziune.
Accidentul a avut loc în jurul orei 03:00, pe sensul de mers Sibiu–Sebeș. La fața locului au intervenit pompierii sibieni, care au constatat că în cele trei vehicule se aflau opt persoane. Din fericire, niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Autoutilitara frigorifică s-a răsturnat după impactul cu ursul
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, ursul a fost lovit de autoutilitară și a murit în urma impactului. Vehiculul frigorific s-a răsturnat pe carosabil, iar cele două autoturisme care circulau în spatele său au intrat în coliziune cu acesta.
„Azi-noapte în jurul orei 03:00 pompierii au intervenit pe A1 în zona localității Cristian, sensul de mers Sibiu-Sebeș la un accident rutier”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cadavrul ursului, preluat de reprezentanții CNAIR
În urma accidentului, traficul rutier a fost îngreunat temporar. Circulația s-a desfășurat timp de aproximativ 40 de minute doar pe banda a doua.
Cadavrul animalului a fost ridicat de reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), urmând să fie predat gestionarului fondului cinegetic din zonă.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.