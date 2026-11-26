La șapte ani de la moartea unui băiețel de numai trei ani, care a căzut într-o fosă septică neasigurată din curtea unei școli din județul Iași, instanța a pronunțat condamnări pentru cinci persoane considerate responsabile în acest caz. Două foste directoare au primit câte patru ani de închisoare cu executare, în timp ce viceprimarul comunei și doi inspectori ai Direcției de Sănătate Publică Iași au fost, de asemenea, condamnați. Mama copilului ar urma să primească despăgubiri morale de 400.000 de lei.
Tragedia s-a petrecut pe 15 aprilie 2019, în timp ce micuțul îl însoțea pe fratele său mai mare la o activitate de plantare de pomi organizată în curtea unității de învățământ. Sentința pronunțată acum nu este definitivă și poate fi atacată.
Două directoare, condamnate la câte patru ani de închisoare cu executare
Cele mai aspre sancțiuni din dosar au fost aplicate celor două femei care ocupau funcții de conducere în unitățile de învățământ implicate în momentul producerii accidentului. Fiecare a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare.
Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, persoanele responsabile nu ar fi luat măsurile necesare pentru securizarea foselor septice din curtea școlii. Capacele bazinului ar fi trebuit înlocuite sau consolidate, astfel încât să nu existe riscul ca elevii ori alte persoane să cadă în interior.
În ziua tragediei, băiețelul a dispărut după ce le-ar fi spus celor din jur că merge la toaletă. Copilul a ajuns în bazinul septic și nu a mai putut fi salvat.
Tatăl micuțului a povestit ulterior momentele în care familia a realizat că băiatul nu se mai întoarce.
„La un moment dat, el s-a cerut la baie și înapoi nu s-a mai întors. Nu l-a luat nimeni în seamă și... asta este”, a declarat Gheorghe Silică pentru un post TV.
Apărarea uneia dintre directoare a invocat lipsa supravegherii din partea mamei
În timpul procesului, avocații uneia dintre inculpate au susținut că responsabilitatea pentru prezența copilului în curtea școlii i-ar reveni mamei, care l-ar fi adus acolo fără să îl supravegheze.
Femeia a respins această variantă și a explicat că băiețelul frecventa grădinița organizată în cadrul unității de învățământ.
Avocatul Bogdan Gust a susținut că minorul nu era înscris la școală și că nu se afla sub autoritatea cadrelor didactice sau a directoarei.
„Acel minor nu era înscris la școală, nu era sub tutela sau autoritatea niciunuia dintre cadrele didactice, cu atât mai puțin a directorului”, a declarat apărătorul.
Nici cea de-a doua directoare condamnată nu își asumă vinovăția. Avocata acesteia a anunțat că va contesta hotărârea instanței, pe care o consideră neîntemeiată și nelegală.
„Considerăm că este o sentință netemeinică și nelegală. Cu siguranță, noi vom ataca această hotărâre. Ar fi trebuit să se dispună o soluție de achitare”, a afirmat Carmen Codreanu.
Cele două femei lucrează în continuare în cadrul aceleiași școli, care funcționează în prezent într-o clădire nouă. Potrivit directorului unității, Cătălin Bența, ambele au intrat în concediu medical după pronunțarea sentinței.
„De ieri sunt în concediu medical”, a declarat acesta. Întrebat dacă decizia instanței a determinat această măsură, directorul a răspuns: „Cred că da”.
Viceprimarul comunei și doi inspectori DSP, condamnați în același dosar
Pe lista persoanelor condamnate se află și viceprimarul comunei, care a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru ucidere din culpă.
Procurorii au susținut că acesta avea responsabilități privind prevenirea situațiilor periculoase în unitatea de învățământ și asigurarea condițiilor de siguranță. Viceprimarul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, iar avocatul său a transmis că nu dorește să comenteze hotărârea.
Alte două condamnări îi vizează pe inspectori ai Direcției de Sănătate Publică Iași. Aceștia ar fi trebuit să verifice dacă școala îndeplinea condițiile sanitare necesare pentru funcționare.
Conform acuzațiilor, controalele nu ar fi fost efectuate sau ar fi fost realizate superficial. În apărare, reprezentanții inspectorilor au susținut că verificarea foselor septice nu intra în atribuțiile lor.
Instanța a decis condamnarea celor doi la câte doi ani și șase luni de închisoare. Pentru unul dintre inspectori, executarea pedepsei a fost suspendată.
Mama băiețelului va primi despăgubiri morale de 400.000 de lei
Pe lângă sancțiunile penale, instanța a stabilit și acordarea unor despăgubiri morale în valoare totală de 400.000 de lei pentru mama copilului care a murit în urma accidentului.
Decizia vine la șapte ani de la tragedia care a șocat comunitatea din județul Iași și stabilește răspunderea penală a celor cinci persoane condamnate în dosar.
Totuși, procesul nu este încheiat. Hotărârea nu este definitivă, iar persoanele condamnate au posibilitatea să o atace în instanță.