Publicat 26 nov. 2026, 22:24 Actualizat 26 nov. 2026, 22:26

La șapte ani de la moartea unui băiețel de numai trei ani, care a căzut într-o fosă septică neasigurată din curtea unei școli din județul Iași, instanța a pronunțat condamnări pentru cinci persoane considerate responsabile în acest caz. Două foste directoare au primit câte patru ani de închisoare cu executare, în timp ce viceprimarul comunei și doi inspectori ai Direcției de Sănătate Publică Iași au fost, de asemenea, condamnați. Mama copilului ar urma să primească despăgubiri morale de 400.000 de lei.

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