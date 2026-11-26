Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Incident grav într-o școală din Cluj. Un elev de 14 ani a jignit și amenințat un profesor. Minorul a fost reținut
FOTO: Arhivă
Un incident grav a avut loc joi dimineață într-o școală din Cluj-Napoca, unde un elev în vârstă de 14 ani a jignit și a amenințat un profesor în timpul orelor de curs. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar în urma intervenției, minorul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News