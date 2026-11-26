Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 nov. 2026, 20:43

Un incident grav a avut loc joi dimineață într-o școală din Cluj-Napoca, unde un elev în vârstă de 14 ani a jignit și a amenințat un profesor în timpul orelor de curs. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar în urma intervenției, minorul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.

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