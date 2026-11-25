Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 nov. 2026, 14:18

Bucureștiul riscă să se confrunte cu blocaje majore în trafic pe 2 decembrie, când transportatorii pregătesc un protest de amploare, nemulțumiți de creșterea prețurilor polițelor RCA. Aproximativ 2.000 de persoane, 1.000 de camioane și 1.000 de autoturisme ar urma să participe la manifestația care ar putea dura 13 ore. Transportatorii cer autorităților plafonarea tarifelor RCA și modificarea formulei de calcul a asigurărilor obligatorii, conform Realitatea PLUS.

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