Bucureștiul riscă să se confrunte cu blocaje majore în trafic pe 2 decembrie, când transportatorii pregătesc un protest de amploare, nemulțumiți de creșterea prețurilor polițelor RCA. Aproximativ 2.000 de persoane, 1.000 de camioane și 1.000 de autoturisme ar urma să participe la manifestația care ar putea dura 13 ore. Transportatorii cer autorităților plafonarea tarifelor RCA și modificarea formulei de calcul a asigurărilor obligatorii, conform Realitatea PLUS.
Protest de 13 ore în București, în fața Guvernului și a sediului ASF
Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA a demarat procedurile pentru organizarea manifestației în Capitală, în fața Palatului Victoria și a sediului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Principalele nemulțumiri ale transportatorilor sunt legate de scumpirea polițelor RCA, dar și de lipsa de transparență în stabilirea tarifelor de referință. Dacă manifestația va avea loc în forma propusă, circulația în Capitală ar putea fi serios afectată pe parcursul zilei de 2 decembrie.
Decizia de a organiza protestul vine după întâlnirea reprezentanților patronatului ASTRA cu vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu. Transportatorii susțin că nu au primit explicații mulțumitoare privind majorarea tarifelor și modul în care acestea sunt calculate. Autoritatea de Supraveghere Financiară a avansat data de 10 decembrie ca termen pentru formularea unui răspuns la solicitările acestora.
Transportatorii cer plafonarea polițelor RCA la 6.000 de lei pe an
Printre principalele revendicări ale transportatorilor se numără plafonarea temporară a prețului asigurărilor obligatorii la maximum 6.000 de lei pe an pentru camioanele firmelor de transport de marfă. Aceștia solicită și stabilirea unor plafoane mai mici pentru vehiculele cu masa sub 3,5 tone. Totodată, reprezentanții patronatului cer posibilitatea achitării polițelor RCA în rate și suspendarea asigurării în perioadele în care vehiculele nu circulă.
Transportatorii mai solicită eliminarea unor factori din formula de calcul a asigurărilor și stabilirea tarifelor în funcție de kilometrii parcurși, nu de codul CAEN al companiei. Aceștia consideră că diferențele de preț dintre polițele încheiate pentru vehicule similare afectează concurența dintre firme. O altă revendicare vizează eliminarea diferențelor de tarif dintre persoanele fizice și cele juridice pentru camioanele utilizate în aceleași condiții.
Polițele RCA pentru camioane ajung și la 16.000 de lei pe an
Potrivit reprezentanților ASTRA, tariful de referință pentru un camion de 16-21 de tone, deținut de o firmă, a ajuns la 11.115 lei pe an. Unii transportatori primesc însă oferte de până la 16.000 de lei, în timp ce pentru camioane similare există și oferte care pornesc de la aproximativ 4.000 de lei. Situația pune presiune asupra firmelor de transport, care trebuie să suporte și creșterea celorlalte costuri de funcționare.
Scumpirile nu îi afectează doar pe transportatori, ci și pe proprietarii de autoturisme. În al doilea trimestru al anului 2026, prețul mediu al unei polițe RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei, cu aproximativ 21% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții patronatului avertizează că majorarea costurilor de transport se poate reflecta, în cele din urmă, și în prețurile produselor cumpărate de populație.
Proteste ale transportatorilor și în alte orașe din România
Manifestațiile anunțate pentru 2 decembrie nu se vor limita la București, patronatul ASTRA pregătind proteste și în alte orașe mari din țară. Organizatorii au precizat că vor susține exclusiv manifestațiile autorizate și că participanții vor trebui să respecte traseele și intervalele aprobate de autorități. Deocamdată, programul exact al protestului din Capitală și eventualele restricții de circulație nu au fost comunicate oficial.