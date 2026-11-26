Accident mortal în această dimineață pe DN 5, în localitatea Daia, județul Giurgiu. Un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața după ce a fost acroșat de un autotren, în timp ce ar fi încercat să traverseze neregulamentar. Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea victimei.
Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 10:00. Polițiștii au intervenit imediat și au început verificările pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul.
Cum s-a produs accidentul mortal de pe DN 5, la Daia
Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, victima este un localnic în vârstă de 81 de ani. Acesta s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a drumului, moment în care a fost lovit de un autotren.
Vehiculul de mare tonaj era condus de un bărbat de 46 de ani, din județul Cluj.
În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața. Echipajele de intervenție ajunse la locul accidentului au constatat că victima nu mai putea fi salvată.
Șoferul autotrenului a fost testat cu etilotestul
După producerea tragediei, conducătorul autotrenului a fost verificat cu aparatul etilotest. Rezultatul testării a fost negativ, potrivit informațiilor transmise de polițiști.
Traficul pe DN 5 a fost restricționat parțial pe durata intervenției și a cercetărilor desfășurate la fața locului. Polițiștii au dirijat circulația în zonă pentru a preveni alte incidente și pentru a permite efectuarea verificărilor.
Dosar penal pentru ucidere din culpă
În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul, inclusiv a modului în care pietonul a ajuns pe partea carosabilă și a împrejurărilor impactului.
Polițiștii le reamintesc pietonilor să traverseze numai prin locurile special amenajate și semnalizate, după ce se asigură că pot face acest lucru în siguranță. Atenția trebuie să fie cu atât mai mare pe drumurile naționale, unde autovehiculele circulă cu viteze ridicate, iar șoferii au la dispoziție un timp redus pentru a reacționa în cazul apariției unui obstacol pe carosabil.