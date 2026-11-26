Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 nov. 2026, 20:33

Accident mortal în această dimineață pe DN 5, în localitatea Daia, județul Giurgiu. Un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața după ce a fost acroșat de un autotren, în timp ce ar fi încercat să traverseze neregulamentar. Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea victimei.

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