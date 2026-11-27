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Locale· 1 min citire
Cafea cu surprize. Pistol şi muniţie ascunse, descoperite la controlul de frontieră în Vama Siret
FOTO: Politia de Frontieră
Un bărbat cu cetăţenie română şi ucraineană a încercat să introducă în ţară un pistol, un încărcător şi 12 cartuşe. Planul a fost dejucat de poliţiştii de frontieră suceveni, care au descoperit arma şi muniţia ascunse într-o pungă de cafea, în urma unui control efectuat în Vama Siret.
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