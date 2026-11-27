Caz cutremurător într-o localitate din județul Timiș. O femeie în vârstă de 73 de ani ar fi fost agresată cu brutalitate de un bărbat pe care îl cunoștea, apoi abandonată în frig, deși nu se mai putea deplasa din cauza rănilor. Victima a fost găsită fără viață în apropierea locuinței suspectului, iar anchetatorii au stabilit că decesul a survenit în urma unor traumatisme grave, asociate cu hipotermia.
Principalul suspect este un bărbat de 57 de ani, din localitatea Răchita. Acesta a fost pus sub acuzare pentru omor și arestat preventiv pentru 30 de zile.
Femeia ar fi fost agresată în locuința bărbatului
Potrivit informațiilor prezentate de Pro TV, tragedia s-ar fi petrecut în noaptea de marți spre miercuri. În seara respectivă, femeia de 73 de ani ar fi mers în vizită la bărbatul de 57 de ani, pe care îl cunoștea, întrucât locuiau în aceeași localitate.
Deocamdată, nu sunt cunoscute toate împrejurările în care s-a produs agresiunea. Cert este că, în dimineața următoare, femeia a fost găsită moartă în apropierea casei suspectului.
Chiar bărbatul ar fi fost cel care a apelat numărul de urgență 112 pentru a anunța descoperirea victimei. În discuția cu polițiștii, acesta ar fi susținut că nu își amintește ce s-a întâmplat în cursul serii precedente.
Autopsia a arătat că femeia a murit în urma loviturilor și a hipotermiei
Anchetatorii au demarat cercetările pentru a stabili ce s-a petrecut în noaptea respectivă. Medicii legiști au efectuat necropsia, iar rezultatele au indicat că femeia fusese supusă unor violențe grave.
Potrivit concluziilor medico-legale prezentate în anchetă, victima ar fi fost lăsată intenționat afară, la temperaturi negative, deși rănile suferite nu îi mai permiteau să se deplaseze singură.
Femeia de 73 de ani a murit din cauza politraumatismelor asociate cu hipotermia. Ancheta vizează, astfel, atât agresiunea care i-ar fi provocat leziunile, cât și abandonarea victimei în condiții de frig extrem.
Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
În cadrul investigației, mai multe persoane din anturajul victimei au fost audiate pentru a ajuta la reconstituirea evenimentelor și la clarificarea relației dintre femeie și bărbat.
La finalul cercetărilor desfășurate până în acest moment, bărbatul de 57 de ani a fost pus sub acuzare pentru omor. Instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a murit femeia. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție.