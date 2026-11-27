Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 21:01

Caz cutremurător într-o localitate din județul Timiș. O femeie în vârstă de 73 de ani ar fi fost agresată cu brutalitate de un bărbat pe care îl cunoștea, apoi abandonată în frig, deși nu se mai putea deplasa din cauza rănilor. Victima a fost găsită fără viață în apropierea locuinței suspectului, iar anchetatorii au stabilit că decesul a survenit în urma unor traumatisme grave, asociate cu hipotermia.

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