Un bărbat de 50 de ani din Sebeș a pierdut 1.400 de euro după ce a accesat un link primit într-un mesaj care părea să fie trimis de Netflix. Victima a fost anunțată că abonamentul nu ar fi fost plătit și că riscă suspendarea contului. În urma accesării paginii false, datele cardului au ajuns la escroci, iar din cont au fost efectuate patru tranzacții neautorizate. IPJ Alba avertizează asupra metodei de fraudă.
Cum a fost păcălit bărbatul din Sebeș
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba, bărbatul a primit un mesaj în care era informat că ultima plată pentru abonamentul Netflix ar fi fost respinsă. Textul îl avertiza că accesul la cont urma să fie suspendat dacă nu își actualiza plata.
Mesajul conținea un link care ducea către o pagină falsă, creată pentru a imita platforma de streaming. Convins că trebuie să rezolve problema abonamentului, bărbatul a accesat linkul și a ajuns să își compromită datele bancare.
Ulterior, din contul său au fost realizate patru tranzacții neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro. Polițiștii au deschis cercetări pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune. Ancheta urmărește identificarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciului.
Cum funcționează înșelăciunea care folosește numele Netflix
Metoda se bazează pe mesaje care par să provină de la compania de streaming și care anunță o problemă cu plata abonamentului. Pentru a determina destinatarii să reacționeze fără să verifice autenticitatea mesajului, escrocii invocă riscul suspendării contului într-un interval scurt.
Linkul inclus în SMS conduce către un site fals, unde utilizatorilor li se cer datele cardului bancar. Odată obținute, informațiile pot fi folosite pentru efectuarea unor tranzacții fără acordul titularului.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, la începutul lunii noiembrie, că acest scenariu de fraudă a fost semnalat și de alți utilizatori din România. Specialiștii au subliniat că mesajele false invocă o plată eșuată și folosesc amenințarea suspendării contului pentru a-i determina pe oameni să acceseze rapid linkul.
Ce recomandă polițiștii și cum poate fi evitată frauda
IPJ Alba le recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin mesaje nesolicitate, chiar dacă acestea par să provină de la servicii cunoscute. Situația abonamentului Netflix trebuie verificată direct în aplicația oficială sau prin accesarea manuală a site-ului platformei.
De asemenea, datele cardului nu trebuie introduse pe pagini deschise prin linkuri suspecte. Netflix precizează, în propriile recomandări de securitate, că nu solicită prin SMS sau e-mail numărul cardului, datele contului bancar ori parola utilizatorului.
Persoanele care au introdus deja date bancare pe o pagină suspectă trebuie să contacteze imediat banca, pentru a solicita blocarea cardului sau a tranzacțiilor frauduloase. DNSC recomandă raportarea incidentelor prin platforma pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de telefon 1911.
Mesajele suspecte care pretind că provin de la Netflix pot fi redirecționate și către adresa oficială de raportare a companiei: phishing@netflix.com.