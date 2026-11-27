Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 27 nov. 2026, 12:26

Un bărbat de 50 de ani din Sebeș a pierdut 1.400 de euro după ce a accesat un link primit într-un mesaj care părea să fie trimis de Netflix. Victima a fost anunțată că abonamentul nu ar fi fost plătit și că riscă suspendarea contului. În urma accesării paginii false, datele cardului au ajuns la escroci, iar din cont au fost efectuate patru tranzacții neautorizate. IPJ Alba avertizează asupra metodei de fraudă.

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