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Tânăr de 18 ani, la spital, după un accident grav în județul Suceava. Mașina în care se afla s-a izbit de un gard și a luat foc

Accident/ Foto: SuceavaLive.ro

Accident/ Foto: SuceavaLive.ro

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 oct. 2026, 08:47

Accident grav în județul Suceava. Un tânăr de 18 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac și de gardul unei gospodării, după care a luat foc. În urma incendiului, mașina a fost complet distrusă.

Un accident grav s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în județul Suceava. Din primele informații, evenimentul rutier a avut loc în localitatea suceveană Ruși-Mănăstioara, comuna Udești, în jurul orei 02:30, relatează publicația locală SuceavLIVE.

Tânărul de 18 ani a fost transportat la spital după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil, a lovit un copac și gardul unei gospodării din lși apoi a luat foc.

În imaginile publicate de instituția media menționată se poate vedea mașina cuprinsă de flăcări care a ars, ulterior, ca o torță.

Accident/ Foto: SuceavaLive.ro

Accident/ Foto: SuceavaLive.ro

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

În ce stare se afla șoferul când a ajuns Ambulanța

Potrivit sursei citate, șoferul era conștient și cooperant la sosirea echipajelor de prim ajutor, însă prezenta mai multe traumatisme. După ce a primit primul ajutor, tânărul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Mașina pe care acesta o conducea a fost distrus în totalitate.

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