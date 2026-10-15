Tânăr de 18 ani, la spital, după un accident grav în județul Suceava. Mașina în care se afla s-a izbit de un gard și a luat foc

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 oct. 2026, 08:47

Accident grav în județul Suceava. Un tânăr de 18 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac și de gardul unei gospodării, după care a luat foc. În urma incendiului, mașina a fost complet distrusă.

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