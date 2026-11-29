Publicat 29 nov. 2026, 21:37 Sursă Realitatea PLUS

Primarul Craiovei susține că evenimentele organizate de municipalitate consumă mai puțin de 2% din bugetul local, dar susțin un sfert din economia orașului. Lia Olguța Vasilescu vorbește despre milioanele de vizitatori, turiștii veniți din străinătate și afacerile localnicilor din perioada Târgului de Crăciun.

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