Primarul Craiovei susține că evenimentele organizate de municipalitate consumă mai puțin de 2% din bugetul local, dar susțin un sfert din economia orașului. Lia Olguța Vasilescu vorbește despre milioanele de vizitatori, turiștii veniți din străinătate și afacerile localnicilor din perioada Târgului de Crăciun.
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit la Realitatea PLUS despre impactul economic al evenimentelor organizate de municipalitate, în special al Târgului de Crăciun, care a devenit o atracție pentru turiștii din România și din străinătate. Edilul susține că aceste manifestări presupun cheltuieli reduse raportate la bugetul local, dar au o contribuție importantă la economia orașului. Vasilescu a prezentat cifrele pe care le consideră relevante pentru a demonstra beneficiile evenimentelor și a răspuns criticilor privind organizarea târgului.
Evenimentele consumă sub 2% din bugetul local, dar susțin 25% din economia Craiovei
Lia Olguța Vasilescu a explicat că impactul economic nu trebuie analizat doar prin prisma Târgului de Crăciun, ci și prin prisma celorlalte manifestări organizate de-a lungul anului, precum Târgul de Paște și festivalurile culturale. Potrivit primarului, aceste evenimente au ajuns să susțină o parte importantă din activitatea economică a orașului.
Peste 2,5 milioane de vizitatori la Târgul de Crăciun
Primarul a invocat și numărul vizitatorilor înregistrați anul trecut la Târgul de Crăciun. Potrivit acesteia, afluxul de turiști este atât de mare încât locurile de cazare din Craiova nu sunt suficiente, iar o parte dintre vizitatori ajung să se cazeze în localități din apropiere, inclusiv în Balș și Slatina.
Turiști din Noua Zeelandă, Venezuela și Las Vegas, la Craiova
Lia Olguța Vasilescu a mai spus că Târgul de Crăciun, gândit inițial pentru locuitorii orașului și pentru copii, a devenit treptat un eveniment cu vizibilitate internațională. Primarul a enumerat câteva dintre locurile din care au venit vizitatori și a vorbit despre surpriza de a întâlni turiști tocmai din Las Vegas, un oraș cunoscut pentru luminile sale.
Târgul de Crăciun, subiect în presa internațională
Edilul a susținut că evenimentul a depășit granițele țării și a atras atenția publicațiilor internaționale de pe mai multe continente. Vasilescu a dat ca exemple relatări din presa din Coreea de Sud și Mexic și a afirmat că promovarea târgului îi poate determina pe oameni care nu au auzit până acum de România să devină interesați de o vizită în țara noastră.
Lia Olguța Vasilescu cere o strategie de promovare turistică a României
Pornind de la interesul pe care susține că l-a generat Târgul de Crăciun din Craiova, primarul a vorbit și despre potențialul turistic al întregii țări. În opinia sa, România ar putea atrage mult mai mulți vizitatori dacă ar exista o strategie serioasă de promovare internațională, care să includă obiectivele și atracțiile turistice din diferite regiuni.
Primarul Craiovei respinge criticile privind Târgul de Crăciun
Lia Olguța Vasilescu a răspuns și celor care au criticat evenimentul în ultimele zile, inclusiv celor care au susținut că târgul ar fi fost gol la deschidere. Primarul a afirmat că zona centrală a orașului era foarte aglomerată în ziua declarației și a vorbit despre numărul mare de autocare care aduc turiști la Craiova.
Trafic aglomerat, dar afaceri mai profitabile pentru localnici
Primarul a recunoscut că numărul mare de vizitatori îngreunează circulația în oraș pe durata târgului, comparând situația cu traficul din București. În același timp, a susținut că beneficiile economice ajung nu doar la hoteluri și restaurante, ci și la alți comercianți și chiar la locuitorii care își închiriază apartamentele turiștilor.