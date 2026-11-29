Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 16:12

Un arbitru din Gorj a fost atacat cu o bâtă după încheierea unui meci din Liga a IV-a. Agresiunea s-ar fi produs pe tunelul de acces către vestiare, după victoria echipei Minerul Motru în fața formației din Mătăsari.

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