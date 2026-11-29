Un arbitru din Gorj a fost atacat cu o bâtă după încheierea unui meci din Liga a IV-a. Agresiunea s-ar fi produs pe tunelul de acces către vestiare, după victoria echipei Minerul Motru în fața formației din Mătăsari.
Un meci de fotbal din Liga a IV-a Gorj s-a încheiat cu un incident violent, după ce arbitrul central ar fi fost atacat cu o bâtă în timp ce se îndrepta spre vestiare. Agresiunea ar fi avut loc imediat după fluierul final al partidei dintre echipa din Mătăsari și Minerul Motru, câștigată de oaspeți cu scorul de 2-1.
Arbitrul central, Blandu Cătălin Ionuț, ar fi fost lovit în zona capului de un om de ordine, identificat drept Săpunaru, potrivit informațiilor apărute în presa locală.
Arbitrul ar fi fost atacat pe tunelul de acces către vestiare
Incidentul s-ar fi produs la scurt timp după terminarea partidei, în momentul în care oficialii meciului se retrăgeau de pe teren. Arbitrul central se afla pe tunelul care duce către vestiare când ar fi fost lovit cu o bâtă în zona capului.
Agresorul ar fi fost un om de ordine de la stadion, identificat în relatările presei locale drept Săpunaru. Victima este arbitrul Blandu Cătălin Ionuț, care oficiase partida dintre Mătăsari și Minerul Motru.
Apel la 112 după momentele de violență de la stadion
Agresiunea a provocat panică printre persoanele aflate la stadion, iar cei prezenți au solicitat intervenția autorităților printr-un apel la numărul de urgență 112.
La fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță. Cadrele medicale i-au acordat îngrijiri arbitrului, în timp ce polițiștii au început verificările pentru a reconstitui desfășurarea incidentului și pentru a stabili cine se face responsabil de atac.
Meciul s-a încheiat cu victoria echipei Minerul Motru
Partida din Liga a IV-a Gorj, disputată între formația din Mătăsari și Minerul Motru, s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea echipei oaspete.
Incidentul violent s-a produs după încheierea jocului, în timp ce arbitrul se retrăgea către vestiare. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care a avut loc agresiunea.