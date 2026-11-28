Vasile Scalco, component al lotului național de seniori și fost campion național, a murit sâmbătă, într-un accident rutier produs în regiunea Cernăuți. Tânărul boxer se întorsese recent de la Campionatele Europene Under-23 din Croația.
Boxul românesc este în doliu după moartea lui Vasile Scalco, un fost campion național care s-a stins din viață la numai 20 de ani. Sportivul a murit sâmbătă, 28 noiembrie 2026, într-un accident rutier produs în Ucraina, vestea fiind anunțată de Federația Română de Box și de clubul CSM Bacău, unde era legitimat.
Potrivit publicației locale Deșteptarea, accidentul s-a produs în satul Boian, din regiunea Cernăuți. Până în acest moment nu au fost prezentate alte detalii despre împrejurările în care s-a produs tragedia.
Federația Română de Box, mesaj după moartea sportivului
Federația Română de Box a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind că Vasile Scalco făcea parte din lotul național de seniori.
„Familia boxului românesc este în doliu. Cu profundă durere, Federația Română de Box își ia rămas-bun de la Scalco Vasile, component al lotului național de seniori. În aceste momente de grea încercare, suntem cu gândul și sufletul alături de familia sa și de toți cei care suferă în urma acestei pierderi. Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis federația pe pagina sa de Facebook.
Se întorsese recent de la Campionatul European
Și reprezentanții CSM Bacău au anunțat moartea tânărului boxer, dezvăluind că acesta tocmai revenise acasă după participarea la Campionatul European și își dorea să ajungă la părinți.
„Familia CSM Bacău este în doliu. Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru și membru al lotului național de seniori.
Vasile abia se întorsese de la Campionatul European și ajunsese acasă, la părinți, așa cum își dorise. Plecarea sa, atât de neașteptată și atât de devreme, ne-a lăsat fără cuvinte. Îl vom păstra în amintire așa cum l-am cunoscut: un sportiv ambițios, muncitor și dedicat, care a dus cu mândrie numele Bacăului în ringurile din țară și de peste hotare. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și antrenorului său. Suntem alături de voi în aceste clipe de nespusă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.
Ultima competiție internațională, în Croația
Vasile Scalco participase recent la Campionatele Europene de box Under-23, desfășurate la Poreč, în Croația. Fostul campion național a concurat la categoria 60 de kilograme, însă a fost eliminat în primul tur al competiției.
La numai 20 de ani, sportivul făcea parte din lotul național de seniori și reprezentase Bacăul în competițiile de box din țară și din străinătate.