Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 22:32

Vasile Scalco, component al lotului național de seniori și fost campion național, a murit sâmbătă, într-un accident rutier produs în regiunea Cernăuți. Tânărul boxer se întorsese recent de la Campionatele Europene Under-23 din Croația.

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